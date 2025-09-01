Amors Pfeil trifft ins Schwarze! Diese Sternzeichen starten romantisch in den September

Der Sommer ist fast vorbei und der Urlaubs-Flirt, der eigentlich nicht von Dauer sein sollte, hat sich plötzlich zu einer Beziehung entwickelt? Oder steht die Beziehung etwa kurz bevor und euch fehlt nur noch der letzte Ruck, um es endlich offiziell zu machen? Einige Sternzeichen werden laut Horoskop einen ganz besonders romantischen Start in den September erleben.

Besonders am Freitag (5. September) begünstigen die Planeten durch romantische und leidenschaftliche Konstellationen die Liebe bei den Sternzeichen. Und auch am Sonntag (7. September) sorgt der Vollmond im Zeichen Fische für verstärkte emotionale Nähe. Doch wer profitiert von den Bahnen der Planeten am meisten?

Horoskop im September: Diese Sternzeichen erwartet ganz viel Romantik!

Zunächst kann das Sternzeichen Löwe sich am 5. September auf leidenschaftliche Momente einstellen. Mond und Mars sorgen für ideale Voraussetzungen – sowohl für Paare als auch für Singles. Und auch in Sachen Romantik kommen die Löwen nicht zu kurz. Schließlich verstärkt die Venus den romantischen Aspekt noch bis zum 19. September und sorgt damit für viele besondere Momente. Nutze diese Energie, um Nähe zu deinem Partner aufzubauen oder als Single sogar neue Kontakte zu knüpfen. Jetzt ist die beste Zeit für intensive emotionale Verbindungen und Flirts!

Auch für das Sternzeichen Stier heiß es in der ersten September-Woche: „Love is in the air“! Die Venus bringt Romantik in deinen Alltag und fördert harmonische Beziehungen schon in den ersten Tagen des Monats. Paare können diese romantische Zeit und die Zweisamkeit nutzen, um ihre Bindung zu verstärken. Und auch Singles profitieren von den Konstellationen der Planeten. Denn schon bald könntest du jemand Interessanten kennenlernen! Dabei sollen Stiere versuchen, ihre Gefühle offen zu zeigen – zum Beispiel durch kleine romantische Gesten.

Auch für Waage, Krebs und Fische stehen die Sterne gut

Am 5. September profitiert außerdem das Sternzeichen Waage von den Planeten. Die Mond-Venus-Konstellation bringt dir nicht nur emotionale Tiefe und Romantik, sondern stärkt damit außerdem deine Beziehungen. Aber Achtung: Zu einer Beziehung gehören immer zwei. Die harmonische Energie der Venus ist deine Chance, Meinungsverschiedenheiten auf diplomatische Weise zu klären. Zeige dich verständnisvoll und du wirst sehen, dass ihr stärker aus Problemen hervorgeht!

Auch für die Krebse sagt das Horoskop einen besonders romantischen September voraus. Der Vollmond am 7. September verstärkt die emotionale Nähe und Harmonie in Beziehungen. So haben insbesondere Paare die besondere Gelegenheit für intime und bedeutungsvolle Gespräche. Hier ein kleiner Tipp: Genieße diese empfindsame Zeit und vertraue auf deine Intuition. Romantische Gespräche, die zu stärkeren emotionalen Verbindungen führen, stehen dir bevor!

Zuletzt können natürlich auch die Fische sich auf einen romantischen und sensiblen Start in den September freuen – schließlich steht der Vollmond am 7. September in ihrem Zeichen! Intime Momente können deiner Beziehung mehr emotionale Tiefe verleihen. Und auch auf Singles nimmt der Vollmond Einfluss: Durch deine Ausstrahlung kannst du auf dich aufmerksam machen ziehst andere Menschen wie magisch an. Nutze deine emotionale Stärke, um tiefe Verbindungen zu schaffen!