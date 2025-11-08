Job-Erfolg und Romantik: 3 Sternzeichen stehen vor Mega-Woche

Der November zeigt sich nicht nur grau und kuschelig, er bringt auch Glück! Zumindest für einige Sternzeichen, bei denen jetzt einfach alles zu laufen scheint. Job? Läuft. Liebe? Noch besser. Laut den Sternen stehen drei Zeichen jetzt ganz besonders unter einem guten Stern.

Wer dazugehört, erfährst du hier!

Diese 3 Sternzeichen starten jetzt richtig durch!

Die Sterne meinen es gerade richtig gut mit den Schützen. Am 10. November schiebt Jupiter alle Schütze-Geborenen kräftig an und sorgt für beruflichen Erfolg. Endlich zahlt sich harte Arbeit aus. Mit zusätzlicher Mars-Power sprühen Schützen jetzt vor Energie und Tatendrang. Ihre Motivation ist kaum zu bremsen. Auch körperlich fühlen sie sich topfit! Der ideale Moment, um Gas zu geben und Dinge umzusetzen, die schon länger aufgeschoben wurden.

Für Skorpione wird es emotional und schön. Venus macht den 13. November zu ihrem ganz persönlichen Glückstag. Es herrscht Romantik pur! Dabei haben Singles jetzt beste Chancen auf einen prickelnden Flirt, während Vergebene intensive Momente mit dem Partner erleben. Auch beruflich läuft es rund. Pluto und der Mond schenken Skorpionen kreative Energie und den Mut, Neues zu wagen. Die Woche ist ideal, um große Ideen in Angriff zu nehmen. Und am Ende darf mit einem Glas Sekt auf den Erfolg angestoßen werden.

Wenn jemand gerade richtig glänzt, dann sind es die Löwen. Am 16. November steht Mars ganz auf ihrer Seite und beschert ihnen einen echten Glückstag. Ihre Ausstrahlung ist umwerfend, sie ziehen Erfolg und Bewunderung magisch an. Im Job überzeugen Löwen mit Selbstbewusstsein, privat bringen sie Herzen zum Schmelzen. Jetzt ist der ideale Moment, um alte Pläne endlich umzusetzen.