Tief durchatmen! Drei Sternzeichen brauchen dringend innere Ruhe

Der Herbst ist da – und mit ihm die perfekte Gelegenheit, innezuhalten, durchzuatmen und zu checken, wo du gerade stehst. Die Sterne schicken dir nämlich in diesem Monat keine einfachen Aufgaben, sondern echte Chancen.

Und schnell wird klar: Gleich drei Sternzeichen benötigen ganz schnell innere Ruhe.

Horoskop: Krebs-Sternzeichen braucht dringend Erholung

Die Nachwirkungen des letzten Vollmonds machen sich bei dir noch deutlich bemerkbar, wenn du zwischen dem 21. Juni und dem 22. Juli geboren bist. Und die emotionalen Wellen können dich besonders in diesen Tagen ordentlich durchrütteln – kein Wunder, schließlich bist du ein Wasserzeichen mit Tiefgang! Doch keine Sorge: Du musst nicht gegen die Strömung schwimmen. Rückzug in deine kuschelige Komfortzone oder ein vertrautes Gespräch mit Herzensmenschen wirkt jetzt wie Balsam für deine Seele.

Und es kommt noch besser: Der Glücksplanet Jupiter steht im Oktober in deinem Zeichen und bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch eine ordentliche Portion Optimismus mit! Schnell wird dir klar: Du wirst gebraucht – ob im Job oder im Freundeskreis – und bekommst endlich die Anerkennung, die du verdienst. Ein kleiner Tipp: Bleib bei dir. Dein inneres Gleichgewicht ist nämlich der Schlüssel zu deinem äußeren Erfolg. Und gönn dir Ruhe, wo du sie brauchst.

Fische (19.2. – 20.3.): Saturn sorgt für innerliche Anspannung

Der Oktober startet für dich mit Nachklang, lieber Fisch – und zwar ausgehend vom Planet Saturn. Der fordert dich nämlich heraus, genau hinzusehen: Wo trägst du mehr Last, als dir gut tut? Wo sagst du „Ja“, obwohl dein Herz eigentlich „Nein“ flüstert? All das sorgt also dafür, dass du dich innerlich negativ belastet fühlst.

Doch es gibt keinen Grund zur Panik! Es geht nicht darum, alles auf einmal zu ändern. Vielmehr darfst du jetzt lernen, wie kraftvoll kleine Schritte sein können. Setz dich also nicht selbst unter Druck. Du musst kein Ziel in Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die perfekte Herangehensweise ist jetzt für dich langsam vorzugehen, um Fortschritt zu erzielen. So entlastet du dich, anstatt dich zu überfordern.

Emotionale Schwere: Steinbock (22.12. – 20.1.) muss sich auf Routine konzentrieren

Lieber Steinbock, der Oktober bringt auch für dich nicht gerade die leichteste Energie – Saturn, dein Herrscherplanet, bringt dir nämlich eine Portion emotionaler Schwere (>> HIER gibts mehr Infos zu deinem Sternzeichen). Vielleicht fühlst du dich innerlich blockiert oder einfach müde vom ewigen Funktionieren. Doch jetzt zahlt sich aus, was du am besten kannst: Disziplin, Klarheit und Durchhaltevermögen. Versuch also nicht, alles auf einmal zu lösen. Setze auf bewährte Strukturen und vertraue deinem inneren Kompass.

Somit ist klar: Fokussiere dich auf Disziplin und Routine – so erklangst du schließlich deine innere Ruhe. Achte dabei besonders gut auf deine Energiereserven. Nicht jeder Kampf muss gefochten werden. Wähle bewusst aus, wo du deine Kraft investierst – und wo du loslassen darfst. Und auch du darfst Schwäche zeigen. Stärke bedeutet nämlich manchmal, sich eine Pause zu gönnen, bevor man weiter an die Spitze steigt.

Doch egal wie stürmisch die Zeiten auch sein mögen – dein inneres Gleichgewicht ist dein stärkster Anker. Gönn dir also Momente der Ruhe, höre auf dein Herz und vertraue darauf, dass die Sterne dich genau dahin führen, wo du sein sollst. Und damit ist klar: Kleine Schritte, klare Entscheidungen und der Mut zum Loslassen öffnen dir im Oktober den Weg zu mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit.