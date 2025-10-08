Sternzeichen profitieren von Mond und Pluto – was soll hier noch schiefgehen?

Gerade erst sorgte der Mond im Stier für Herzklopfen pur. Bei gleich drei Sternzeichen sorgte das für große Gefühle und neuen Schwung in eingerosteten Beziehungen. Ob auch du dazu zählst, kannst du hier nachlesen >>>.

Jetzt sorgt am Mittwoch (8. Oktober) aber auch die Kombination aus Mond und Pluto für neuen Schwung. Drei Sternzeichen sollten die kosmische Energie besser nutzen – und auf ihre innere Stimme hören.

Sternzeichen Fische muss wichtige Entscheidung treffen

Eines von ihnen ist das Sternzeichen Fische. Das Wasserzeichen ist für seine Empathie und Kreativität bekannt – und vertraut bei Entscheidungen in der Regel auf seine Intuition. Dabei bekommen Fische-Geborene jetzt Rückenwind durch die Kraft des Mondes.

Wie das Horoskop des Wasserzeichens jetzt orakelt, sollte es am Mittwoch auf seine innere Stimme hören. Gerade bei wichtigen Entscheidungen, die jetzt anstehen, sollten Fische auf ihre Intution vertrauen und sich nicht von äußeren Einflüssen leiten lassen.

Skorpion bekommt Rückenwind von Pluto

Skorpione sind für ihren Ehrgeiz, ihre Entschlossenheit und ihre Loyalität bekannt und punkten bei anderen Sternzeichen immer wieder mit ihrer Tiefgründigkeit. Diese wird durch die Kraft von Pluto jetzt einmal mehr beflügelt.

Das Wasserzeichen sollte den Mittwoch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wer sich selbst hinterfragt und sein Verhalten reflektiert und spirituelle Praktiken wie Meditation anwendet, kann jetzt an innerer Stärke gewinnen und ist für die nächste Zeit bestens gewappnet.

Schützen auf Harmonie-Kurs

Optimismus, Abenteuerlust und Freiheitsliebe – diese Eigenschaften beschreiben das Sternzeichen Schütze am besten. Disharmonien sind im Leben des Feuerzeichens per se ein Fremdwort.

Und das birgt am Mittwoch dank der geballten Power von Mond und Pluto neue Chancen. Denn Schützen sind jetzt einmal mehr bei sich und sprudeln vor Harmonie regelrecht über. Das Sternzeichen sollte seine Ziele an diesem Tag optimieren, denn dank seinem Optimismus zieht es die Chancen im Beruf und in der Liebe nur so an. Lasst diesen Tag also besser nicht ungenutzt, liebe Schützen!