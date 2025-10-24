Achtung, Krisengefahr! Diese Sternzeichen sollen aufpassen

Nicht nur das Wetter nimmt derzeit an Fahrt auf! Auch der Kosmos legt zum Oktoberende hin nochmal einen Gang zu. Doch nicht für alle Sternzeichen bedeutet das jetzt Positives.

Denn wie das aktuelle Horoskop von Freitag (24. Oktober) orakelt, müssen sich jetzt gleich drei Sternzeichen für eine mögliche Krise wappnen. Ob im Job oder in der Liebe: Es drohen jetzt große Konflikte und fatale Fehler. Gehörst auch du zu den Unglücksraben?

Sternzeichen Skorpion muss auf Teamarbeit setzen

Auch wenn die Kraft von Sonne, Mond und der Planeten oftmals für Auftrieb sorgt, so bewirkt sie im Falle des Skorpions jetzt das genaue Gegenteil. Denn Sonne und Pluto spielen dem Sternzeichen jetzt übel mit und sorgen für ein erhöhtes Streben nach Macht und Konflikte.

Um Spannungen zu vermeiden, sollte das Wasserzeichen jetzt im Job auf Teamarbeit setzen, anstatt sein Ego durchzusetzen. Vergebene Skorpione sollten jetzt ehrlich zu ihrem Partner sein, sonst kann ein heftiger Streit die Beziehung ins Wanken bringen.

Widder muss Geduld beweisen

Geduldig sein ist nicht gerade die Stärke des Sternzeichens Widder, will es in der Regel doch lieber direkt mit dem Kopf durch die Wand. Auch wenn dem Feuerzeichen so nie Langeweile droht, sollte es jetzt impulsive Entscheidungen unbedingt vermeiden.

Denn Mars und Saturn sorgen in seinem Sternzeichen jetzt für große Spannungen. Wer nicht geduldig ist und überstürzt handelt, dem können heftige Konflikte oder sogar Fehler im Job drohen.

Zwillinge im Uranus-Einfluss

Auch der Zwilling zählt am Freitag zu den Unglückspilzen. Schuld ist der Einfluss von Planet Uranus, denn der sorgt beim Sternzeichen jetzt für totale Unruhe, aber auch neue Chancen.

Wenn das Luftzeichen jetzt seine Neugierde gut nutzt und klare Prioritäten setzt, kann es der Krise noch entgehen. Wer sich jetzt allerdings verzettelt, der könnte statt eines Neuanfangs einen Misserfolg riskieren.