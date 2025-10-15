Mars stellt Sternzeichen auf die Probe: Jetzt nur die Ruhe bewahren

Der Herbst kann schnell einmal zur Herausforderung werden. Die Tage sind bereits merklich kürzer geworden, die Morgen sind dunkel und zäh, das Wetter zeigt sich auch nicht mehr von seiner besten Seite und man hat das Gefühl, dass einfach nichts klappen will. Da können die Emotionen schon einmal überkochen – egal ob im Alltag oder im beruflichen Kontext. Gedanken wie „Geht es nur mir so oder liegt irgendwas in der Luft?“ kommen auf. Sagen wir so: nicht in der Luft. Die Planetenkonstellation ist für einige Sternzeichen allerdings alles andere als optimal.

Und so bietet vor allem der Mittwoch (15. Oktober) ordentlich Potenzial für Diskussionen. Durch den Stand des Mars werden einige Sternzeichen auf die Probe gestellt. Der Planet steht nämlich in der Astrologie für Tatkraft, Durchsetzungsvermögen, Leidenschaft und eben manchmal auch Aggression. Deshalb heißt es vor allem eins: Ruhe bewahren. Was die Sternzeichen Widder, Steinbock und Zwilling tun können, liest du hier.

Herausfordernder Tag für Sternzeichen Widder, Steinbock, Zwilling

Wenn der Tag sowieso schon anders läuft als geplant, man mit einer unerklärlichen inneren Anspannung herumläuft und sich mit unzähligen Gedanken quält, reicht meist schon ein kleiner Auslöser und das sprichwörtliche Fass läuft über. Besonders das Sternzeichen Steinbock muss sich am Mittwoch (15. Oktober) mit einer gereizten Stimmung im Alltag herumschlagen. Struktur und klare Routinen helfen, Stress abzubauen. In Gesprächen sollte das Sternzeichen sachlich bleiben und nicht in Emotionen verfallen. Auch wichtige Entscheidungen sollten nicht aufgeschoben werden.

Ruhe bewahren und lieber einmal mehr tief durchatmen sollten auch Widder am 15. Oktober. Der Mars sorgt nämlich bei dem Sternzeichen für ordentlich viel Diskussions-Potenzial. Doch bei Meinungsverschiedenheiten sollten Widder-Menschen hitzige Debatten vermeiden und versuchen, diplomatisch zu bleiben. So können sie verhindern, dass aus der sprichwörtlichen Mücke ein Elefant wird.

Auch für das Sternzeichen Zwilling wird der Mittwoch kein einfacher Tag. Er wird begleitet mit einer inneren Unruhe. Da muss natürlich ein Ventil her. Statt die Laune an irgendetwas oder irgendwem auszulassen, sind Zwillinge gut damit beraten, zu sportlichen Aktivitäten zu greifen. Egal ob beim Joggen, Tennis spielen, oder klassisch im Fitnessstudio – Hauptsache Bewegung. Auch in kreativen Projekten kann das Sternzeichen einen Ausgleich finden. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Start eines Junk Journals?