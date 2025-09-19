Neumond setzt Kräfte frei – Neustart in der Liebe für diese fünf Sternzeichen

Die Kraft des Neumondes ist nicht zu unterschätzen. Das orakelt jetzt auch das aktuelle Wochenend-Horoskop für Freitag bis Sonntag (19. bis 21. September). Pünktlich sorgt es bei einigen in den nächsten Tagen für die ganz großen Gefühle.

Doch nicht alle Sternzeichen schweben dieser Tage auf Wolke Sieben und wagen einen Neustart auf Amors Spuren. Ob auch dein Sternzeichen zu den Glückspilzen dieses September-Wochenendes zählt, das erfährst du hier.

Sternzeichen Jungfrau, Waage & Widder im Liebesglück

Normalerweise ist das Sternzeichen Jungfrau für seinen Pragmatismus und sein logisches Denken bekannt. Doch die Venus im eigenen Zeichen sorgt am Freitag für ordentlich Zunder. In Kombination mit dem Neumond am 21. September wird ein Neustart in Sachen Liebe möglich. Der Jungfrau steht ein romantisches und vor allem harmonisches Liebes-Wochenende bevor.

+++ Wolke Sieben! Merkur in Waage bringt für diese Sternzeichen pures Liebes-Glück! +++

Auch das Sternzeichen Waage gehört zu den Profiteuren des Neumondes. Das Luftzeichen kann dank der geballten Kraft aus Merkur und Neumond im eigenen Zeichen alte Streitereien mit dem Partner ad acta legen und sich ihm wieder annähern. Doch auch Singles können sich an diesem Wochenende auf aufregende Dates freuen, wenn sie sich denn trauen, den ersten Schritt zu machen.

Der Widder will immer mit dem Kopf durch die Wand – das gilt bei dem Feuerzeichen auch in der Liebe. Doch anstatt von Null auf Hundert voll durchzustarten und schnell Ernüchterung zu verspüren, birgt die Kombi aus Mond und Jupiter eine echte Glückssträhne am Sonntag, die alles leichter macht und den Druck rausnimmt. Wenn das mal nicht der Höhepunkt des Monats für Widder-Geborene wird!

+++ Liebespech wegen Merkur in Waage! Diese Sternzeichen haben keine rosigen Aussichten +++

Wassermann, Krebs und die ganz großen Gefühle

Den Wassermann dagegen erwarten dieses Wochenende heiße Aussichten! Die Kombi aus den Planeten Venus und Uranus beschert dem Sternzeichen am Samstag prickelnde Überraschungen, die die Funken nur so fliegen lassen. Ob Single oder vergeben: An diesem Wochenende wird beim Luftzeichen geflirtet und gedatet, was das Zeug hält!

Zu guter Letzt darf sich auch der emotionale Krebs auf ein Wochenende im Siebten Liebeshimmel freuen. Der Neumond am Sonntag setzt ungeahnte Kräfte beim Sternzeichen frei. Die Folge: Krebs-Geborene können ihr emotionales Ungleichgewicht mal beiseite schieben und haben ihre Gefühle ausnahmsweise richtig im Griff. Das birgt neue Liebes-Chancen oder auch Neuanfänge mit verflossenen Partnern oder Liebschaften.