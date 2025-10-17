Keine Bremse: Jupiter treibt diese Sternzeichen zu Höchstleistungen

Wer gerade ein Stimmungs- beziehungsweise Motivationstief durchmacht, sollte hellhörig werden. Denn es geht wieder deutlich bergauf! Denn der Planet Jupiter verschafft drei Sternzeichen einen energiereichen Tag.

Kein Wunder, denn in der Astrologie spielt Jupiter eine wichtige Rolle als Planet des Glücks, Wachstums und der Weisheit. Er beeinflusst also bestimmte Eigenschaften und Lebensthemen. Und bei den Sternzeichen Schütze, Jungfrau und Fische sorgt er am Freitag (17. Oktober) für ordentlich Schwung. Doch die drei Zeichen sollten auch Vorsicht walten lassen. Ansonsten kann die Stimmung kippen.

Jupiter pusht Sternzeichen Schütze, Jungfrau, Fische

Wir kennen es alle, wenn die Motivation plötzlich kickt. Da wird aufgeräumt, geputzt. Seit Monaten nicht im Fitnessstudio gewesen? Kein Problem. Setzen wir einfach die Anzahl der Einheiten oder das Gewicht hoch. Du bist Sternzeichen Schütze und das beschriebene Szenario kommt dir bekannt vor? Dann, Achtung. Durch deinen Tatendrang solltest du nicht übermütig oder leichtsinnig werden. Das gilt besonders beim Sport und der Teamarbeit. Die Devise: Maß und Ziel. So wird der Energieüberschuss auch zum Gewinn.

+++ Glücksgefühle pur! Sternzeichen tanken Sonne im tristen Herbst +++

Weniger mit Leichtsinn als vielmehr mit Versessenheit muss dagegen am besagten Freitag das Sternzeichen Jungfrau kämpfen. Aber keine Sorge! Der Jupiter-Einfluss bringt dir jede Menge neuer Chancen! Allerdings sollten Jungfrauen ihre Projekte realistisch einschätzen und sich nicht in jedem Detail verlieren. Ja, das kann besonders für das Sternzeichen eine Herausforderung werden. Immerhin gelten Jungfrauen als organisiert und perfektionistisch.

Mehr News:

Bei dem Sternzeichen Fische sorgt der Jupiter weniger für Tatendrang in Form von körperlicher oder kreativer Aktivitäten- sondern ist eher nach innen gerichtet, sprich: Die Intuition von Fischen ist am Freitag besonders klar. Das Sternzechen kann sich getrost von der inneren Stimme beziehungsweise dem Bauchgefühl leiten lassen. Doch Vorsicht vor impulsiven Entscheidungen! Wegen einer Debatte den Job kündigen oder sich eine Designerhandtasche kaufen, weil das Lieblingseis ausverkauft ist? Nicht gut.