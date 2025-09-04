Sieger des Wochenendes! Für diese Sternzeichen wendet sich alles zum Guten

Der Herbst naht, die Temperaturen sinken – der Monatswechsel zum September bringt aber nicht nur außen Veränderungen mit sich. Auch einige Sternzeichen dürfen sich laut Horoskop auf aufregende Zeiten freuen – vielleicht sogar schon am ersten Wochenende des Monats?

Gleich vier Sternzeichen stehen vor aufregenden Tagen. Das Horoskop krönt sie zu den Siegern des Wochenendes. Also aufgepasst: Es könnte sich alles zum Guten wenden.

Sternzeichen-Glück für Fische

Fische haben es am Sonntag (7. September) besonders gut, denn der Vollmond steht in ihrem eigenen Sternzeichen. Die Folge: Diese Konstellation stärkt die emotionale Energie, führt zu mentaler Klarheit und fördert Sensibilität. Beziehungen können dadurch besonders tiefe und erfüllende Momente erleben.

+++ Auch spannend: Fatale Aussichten! 3 Sternzeichen müssen am Wochenende die Notbremse ziehen +++

Auch eignet sich diese Phase perfekt für Selbstreflexion und Kreativität, etwa bei einer Meditation oder bei einer spontanen Kunst-Session als emotionalen und spirituellen Ausgleich.

Harmonie bei den Krebsen

Ähnlich ergeht es auch den Krebsen. Auf sie warten verstärkte Sensibilität und mehr emotionale Wärme. Also ist es auch für Krebse eine gute Zeit, sich am bevorstehenden Wochenende der eigenen Beziehung zu widmen.

Noch mehr von uns:

Paare können durch die Vollmond-Energie Nähe und Harmonie finden, während Singles von ihrer intuitiven Anziehungskraft profitieren. Zu beachten: Der Start am Samstag (6. September) könnte empfindlich und stressig werden. Doch bloß nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn der Sonntag wird ideal.

Horoskop: Auch sie profitieren

Und auch Stier und Jungfrau dürfen sich zu den Gewinnern des Wochenendes zählen. Beide Sternzeichen haben zwar keine spezifischen Konstellationen vor der Brust – dennoch aber solide und harmonische Tage vor sich, die besonders für Erholung und geordnete Planungen geeignet sind.