Üble Aussichten! 3 Sternzeichen erleben jetzt die schlimmste Woche

Ach du dickes Ei! Für gleich drei Sternzeichen braut sich in der kommenden Woche (11. bis 17. August) ordentlich etwas zusammen. Es steht keine angenehme Zeit bevor, wie das Horoskop weiß. Bist du etwa auch davon betroffen?

Jetzt steht für drei Sternzeichen die schlimmste Woche an! Dabei ist doch gerade der Sommer gespickt von Leichtigkeit und tollen Erlebnissen. Doch auch in der wärmsten Jahreszeit können dunkle Wolke aufziehen – und das nicht nur wettertechnisch. Es warten Herausforderungen und schwierige Tage auf dich. Jetzt gilt: Nur die Ruhe bewahren und die Ohren steifhalten!

Horoskop mit finsteren Aussicht für diese Sternzeichen

Wenn du vom Sternzeichen Krebs bist, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Die kommende Woche könnte übel für dich werden. Schuld sind der Mond und Neptun. Sie sorgen am Samstag (16. August) für emotionale Schwankungen. Deine mentale Balance wird belastet. Der Optimismus könnte sich ins Übermaß drehen, was zu falschen Entscheidungen führt. Pass also gut auf, was du an diesem Tag tust!

Ähnlich schlecht sieht es in der kommenden Woche auch für Fische aus. Der Mond führt schon ab Sonntag (10. August) zu einem Energieverlust. Am Samstag (16. August) musst du eine erhöhte Eigeninitiative zeigen. Nur so kannst du schwierige Phasen überwinden – lass dich bloß nicht unterkriegen.

Mars und Neptun drücken die Stimmung bei diesem Sternzeichen herunter

Und auch für Widder sieht es bereits ab Sonntag (10. August) düster aus. Sowohl Mars als auch Neptun bringen eine große Enttäuschung mit sich. Deine mentale Stimmung wird dadurch ordentlich heruntergezogen. Um aus diesem Tief wieder herauszukommen, solltest du nach vorne schauen und Dinge machen, welche dir guttun.