Sternzeichen im Vollmond-Einfluss: Wohin mit der ganzen Energie?

Am frühen Morgen des 7. Oktober 2025 strahlt der Vollmond – in diesem Fall sogar ein „Supermond“ – am Nachthimmel. Und dessen Kraft bekommen einige Sternzeichen nun so richtig zu spüren.

Denn der Mond versorgt nicht nur einige Tierkreiszeichen mit einem ungeahnten Energie-Boost, sondern strahlt auch in Kombination mit anderen Himmelskörpern einen deutlichen Einfluss aus. Dein Horoskop verrät dir, ob auch du davon betroffen bist.

Vollmond im Widder liefert Energieboost

Besser als jeder doppelte Espresso am Morgen: Gleich drei Sternzeichen bekommen durch den Vollmond einen wahren Power-Schub.

Widder (21. März bis 20. April)

Da der Vollmond am 7. Oktober im Sternzeichen Widder steht, spüren natürlich vor allem Widder-Geborene seine Kraft. Der heutige Tag hat für sie ein absolutes Glückstags-Potenzial, sie strotzen nur so vor Tatendrang und ihr Energielevel scheint nie zu sinken.

Der perfekte Tag also, um mutig neue Projekte anzugehen, die eigenen Ziele aktiv zu verfolgen – und ja nichts auf morgen zu verschieben. Wer weiß, wann man das nächste Mal so motiviert sein wird.

Krebs (21. Juni bis 22. Juli)

Auch der ohnehin schon sensible Krebs bekommt den Einfluss des Vollmonds zu spüren – auf besonders emotionale Weise. Gefühle werden plötzlich deutlich verstärkt und viel intensiver wahrgenommen.

Das kann im Bestfall zu einem absoluten Glückszustand führen, bei negativen Gefühlen jedoch auch problematisch werden. Umso wichtiger ist es, sich klar über die eigenen Emotionen zu werden und diese bewusst zu steuern und einzuordnen. Ziehe dich nicht zurück, sondern suche Kontakt, Nähe und Gespräche mit anderen Menschen.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Schütze-Geborene können von einer besonders kraftvollen Kombination profitieren. Widder und Schütze sind beides Feuerzeichen. Der Vollmond befindet sich im Zeichen Widder – und der Herrscherplanet des Sternzeichens Schütze ist der Jupiter, der Planet des Wachstums und des Glücks. Darin liegt ein großes Motivationspotenzial.

Jetzt besteht für Schützen die Möglichkeit nennenswerter beruflicher Erfolge – aber es ergeben sich gleichzeitig auch gute Möglichkeiten, sich selbst und die eigenen Leistungen klar zu analysieren. Wer den perfekten Überblick über die eigene Situation besitzt, kann im Anschluss auch am effektivsten vorangehen.