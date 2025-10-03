Supermond im Widder! Diese Sternzeichen sind nun besonders emotional

Mit dem Beginn des Oktobers startet auch ein neuer Mondzyklus und bald steht ein ganz besonderer vor der Tür. Am Dienstag (7. Oktober) steht der Vollmond im Zeichen des Widders – mit großen Konsequenzen für diese drei Sternzeichen, denn das Horoskop hält so einiges für sie bereit.

Natürlich hat Supermond im Zeichen des Widders auf eben jenen einen besonderen Einfluss. Die allbekannten Eigenschaften des Sternzeichens werden durch den Vollmond noch weiter verstärkt. Menschen mit dem Sternzeichen Widder fühlen sich mutiger, entschlossener, aber auch impulsiver als gewöhnlich.

Vollmond im Widder: Innere Unruhe und emotionale Überforderung

Das Horoskop warnt den Widder jetzt, dass er sich seine Impulse gut überlegen sollte, bevor er emotional handelt. Auch sorgt die Energie des Vollmonds für eine innere Anspannung in diesem Sternzeichen. Jedoch bietet der Supermond für den Widder auch eine Chance. Durch den Einfluss des Mondes ist jetzt die beste Zeit, alte Hindernisse endlich zu überwinden und neue Ziele mit frischer Energie anzugehen.

+++ Auswärtiges Amt warnt Türkei-Urlauber – bei Verdacht sollen sie schnell zur Bank +++

Auch das Sternzeichen Krebs ist immens von dem Vollmond beeinflusst – kein Wunder, denn sein Herrscherplanet ist der Mond. Menschen mit dem Sternzeichen Krebs sollten sich besser vorbereiten, denn das Horoskop verspricht ihnen jetzt eine emotionale Hochphase. Das Sternzeichen fühlt sich durch den Einfluss des Mondes gestresst und emotional überfordert.

+++ Kunden bezahlen immer mehr Geld bei Aldi, Kaufland & Co. – dabei müssten sie das gar nicht +++

Sternzeichen erlebt Spannungen in Beziehungen

Der Vollmond im Zeichen des Widders hat eine klare Botschaft an den Krebs: Das Sternzeichen soll aus seiner Komfortzone herausbrechen und mutige Entscheidungen treffen. Das Horoskop warnt jedoch, dass der Krebs trotzdem darauf achten sollte, sich mental zu stabilisieren und die Balance zu halten. Insbesondere Krebse aus der ersten Dekade, also vom 22. Juni bis zum 1. Juli, sollten verstärkt auf diese Aspekte achten.

Das letzte Sternzeichen, das den Einfluss des Supermonds zu spüren bekommt, ist die Waage. Speziell die zwischenmenschlichen Beziehungen des Sternzeichens sind von dem Mond stark betroffen.

Der Vollmond im Zeichen des Widders stellt das Bedürfnis der Waage nach Harmonie und Balance auf die Probe. Entsprechend können in den Beziehungen der Waage jetzt Spannungen entstehen, die das Sternzeichen bewältigen muss. Jedoch ermöglicht dies auch die Möglichkeit, alte Konflikte anzusprechen und Unstimmigkeiten in Beziehungen endlich zu klären.