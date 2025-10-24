Stress-Wochenende steht bevor – diese Sternzeichen brauchen dringend eine Auszeit

Manchmal wirkt es, als würde einem einfach alles zu Kopf steigen und der Stress übermannt einen. Diesen drei Sternzeichen steht ein Wochenende voller innerer Blockaden bevor. Das Horoskop rät ihnen jetzt, dass sie sich Zeit für sich nehmen und einen Ausgleich finden sollten.

Wenn am Sonntag (26. Oktober) der Saturn in den Fokus rückt, wird es für die Jungfrau schwer. Durch den Einfluss des Planeten wird das Sternzeichen plötzlich von einem Gefühl der mentalen Schwere heimgesucht. Dadurch werden für die Jungfrau schon kleine Aufgaben zu einer großen Belastung.

Sternzeichen droht ein mentales Tief zu fallen

Durch den Saturn verfällt das Sternzeichen jetzt schnell in Grübeleien über Probleme und Konflikte, die bereits in der Vergangenheit liegen. Das Horoskop rät der Jungfrau, sich aktiv von diesen Gedanken abzulenken. Dieses Wochenende sollte das Sternzeichen einen Ausflug unternehmen und die Nähe der Liebsten suchen, um nicht in eine Spirale negativer Gedanken zu geraten.

Auch für den Löwen wird dieses Wochenende schwer. Am Freitag (24. Oktober) beeinflusst Pluto das Sternzeichen immens und auch das ganze Wochenende spürt der Löwe noch die Auswirkungen davon. Dadurch droht das Sternzeichen in ein mentales Tief zu fallen.

Horoskop rät zur Pause

Selbst wenn es dem Löwen gerade schwerfällt, sollte das Sternzeichen jetzt aktiv werden und sich um seine mentale Gesundheit kümmern. Dieses Wochenende sollte das Sternzeichen den Fokus auf Selbstfürsorge legen. Das Horoskop rät dem Löwen, Belastungen zu vermeiden und sich darauf zu konzentrieren, sich selbst zu priorisieren.

Der Saturn wird dieses Wochenende auch für ein weiteres Sternzeichen zur Belastung. Durch den Einfluss des Saturns am Sonntag fühlen sich Menschen mit dem Sternzeichen Fische gerade schnell verunsichert. Dadurch beginnen sie schnell an großen Entscheidungen zu zweifeln, von denen sie eigentlich überzeugt waren.

Das Sternzeichen sollte sich jedoch von diesen Gefühlen nicht verunsichern lassen. Bevor die Fische jetzt eine große Entscheidung treffen, sollten sie sich erst einmal eine Pause gönnen und diese genau überdenken – ansonsten könnten sie einen verheerenden Fehler machen.