Es kracht! Diese Sternzeichen müssen ein Krisen-Wochenende bewältigen

Der Oktober bringt für viele Herausforderungen mit sich – doch für drei Sternzeichen wird das Wochenende 10. bis 12. Oktober 2025 besonders stürmisch. Die Sterne warnen nämlich vor emotionalen Tiefs, körperlicher Schwäche und innerer Unruhe.

Gehörst du zu den Pechvögeln?

Sterne warnen: Steinbock (22. Dezember – 20. Januar) hat einen Unglückstag

Venus trifft am Samstag auf Saturn – und für dich, lieber Steinbock, heißt das: emotionale Schwere liegt in der Luft. Besonders in Partnerschaften kann es am 11. Oktober krachen. Missverständnisse, alte Konflikte, unterschwellige Vorwürfe – all das will plötzlich geklärt werden. Die Sterne machen dir ganz deutlich: Die emotionale Tiefe belastet eure Beziehung.

++ Auch spannend: Monatshoroskop Steinbock Oktober 2025: Das sagen die Sterne ++

Sprich also offen über deine Gefühle, aber schiebe niemandem die Schuld zu. Wer jetzt die Ruhe bewahrt, legt den Grundstein für Heilung. Wer impulsiv reagiert, könnte nämlich seine Beziehungen gefährden – und das will doch nun wirklich niemand.

Sternzeichen Stier (21. April – 20. Mai): Du brauchst dringend eine Pause

Der Oktober hält für dich so einiges bereit, lieber Stier – und zwar nicht nur Sonnenschein. Laut Monatshoroskop erwarten dich starke Phasen in Liebe, Karriere und Selbstentwicklung (>> hier gibts mehr Infos), aber: Du musst dafür etwas tun. Einsatz und Ehrgeiz sind gefragt – doch gerade dieses Wochenende solltest du auf die Bremse treten.

Am Sonntag (12.10.) treffen nämlich Saturn und der Mond aufeinander – und dein Körper (und vor allem deine Gesundheit) ruft laut nach Pause. Müdigkeit, leichte Beschwerden oder innere Unruhe könnten dir zeigen: Du brauchst dringend Ruhe. Ein kleiner Tipp der Sterne: Plane bewusst Zeit für Entspannung ein. Wellness, Schlaf, frische Luft – was dir guttut, ist jetzt Pflichtprogramm, kein Luxus.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar): Innere Unruhe wartete auf dich

Der Oktober hält für dich mit dem Sternzeichen Wassermann spannende, aber auch ganz schön herausfordernde Zeiten bereit. Besonders dein Innenleben steht im Fokus – ob in Gesundheit, Karriere oder Liebe. Die Nachwirkungen von Uranus-Mond ließen dich besonders am 10. Oktober nicht los: Eine innere Unruhe machte sich breit, die dich anfällig für mentale Tiefpunkte und Konzentrationsprobleme machten.

Dein Kopf wirbelte, Gedanken sprangen hin und her – all das sorgt schnelle für Chaos im Alltag. An dem Tag halfen dir besonders Atemübungen, Spaziergänge an der frischen Luft oder kleine Meditationen.

Der Oktober fordert dich heraus, aber genau darin liegt deine Chance. Wer jetzt dranbleibt, aufmerksam auf sich achtet und mutig kommuniziert, kann am Monatsende stolz auf sich sein. Also, Kopf hoch und rein ins Leben – die Sterne sind zwar manchmal stürmisch, aber immer auch voller Möglichkeiten!