Gewinner der Woche! Auf diese Sternzeichen warten grandiose Tage

Mit Beginn des meteorologischen Herbstes blicken viele Menschen wehmütig zurück. Zurück auf einen Sommer voller Leichtigkeit. Für Sonnenanbeter beginnt nun eine schwere Zeit. Der Blick auf einen schmuddeligen Herbst und Winter lassen ihre Herzen nicht gerade höher schlagen.

Zum Glück gibt es immer wieder Lichtblicke. Ob es nun spätsommerliche sind, wie am ersten September-Woche, oder die Aussicht, dass es das Horoskop gut mit einem meinen könnte: Drei Sternzeichen dürfen jetzt in der ersten September-Woche aufhorchen. Denn für sie stehen die Sterne besonders günstig.

Sternzeichen „Widder“ kann jubeln

Da wäre zum einen der Widder (21. März bis 20. April), dessen beste Jahreszeit eigentlich der Frühling ist. Doch für Widder-Geborene läuft es auch im September wie geschmiert. Denn weil am Montag (8. September) der Mond im ersten Tierkreis-Sternzeichen steht, können sich Widder-Geborene über satte persönliche Erfolge freuen. Projekte, die sie schon lange angestoßen haben, bringen endlich den erwünschten Erfolg.

Widder sollten den Rückenwind nutzen, um ihre Energie produktiv einzusetzen und ihre dynamischen Ziele im beruflichen Bereich konsequent verfolgen. Dabei sollten sie ihre freigesetzte Vitalität aber auch nutzen, um wieder emotionale Balance zu finden.

„Stier“ im Glück

Stiere können hingegen auf Mittwoch (10. September) schielen, wenn Venus und Mond in ihrem Sternkreis stehen. Romantik und Harmonie ist ihnen in ihren Beziehungen dann gewiss. Zwei Tage später wartet dann der große Tag für die Zukunft. Mond, Saturn und Merkur unterstützen bei der ganz großen persönlichen Weiterentwicklung. Höchste Zeit, wichtige berufliche Entscheidungen zu treffen.

Großes Abenteuer für „Zwillinge“

Genau wie Widder ist der Montag (8. September) auch für Zwillinge entscheidend. Uranus macht ihn zum absoluten Glückstag für die aufgeweckten Zwilling-Geborenen. Auf sie wartet am Montag das ganz große Abenteuer und ihr kreatives Feuer wird neu entfacht.

Auch am Freitag (12. September) wartet ein besonderer Tag, wenn der Mond im eigenen Sternzeichen steht. Dieser sorgt für Klarheit und neue Impulse bei der Bewältigung emotionaler Konflikte. Diese Energie können Zwillinge nutzen, um neue Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen, die in der nächsten Zeit auf sie warten.