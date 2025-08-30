3 Sternzeichen dürfen jubeln: Horoskop verspricht Glücks-September!

Die Planeten und Sterne stehen günstig, orakelt jetzt das Monatshoroskop für gleich drei Sternzeichen. Ob in der Gesundheit, in der Karriere oder in der Liebe: Die Glückssträhne reißt in allen Bereichen nicht ab.

Doch orakelt das Horoskop jetzt auch für dich einen Glücksmonat im September? Ein aktueller Blick in die Sterne verrät es dir.

Horoskop prophezeit Glücksmonat für Stiere

Zu den Glückspilzen dieses Monats zählt der Stier. Sein September wird besonders von Harmonie und Erfolg geprägt sein und birgt große Chancen in den Bereichen Gesundheit, Karriere und Liebe. Im Themenfeld Liebe sorgt die Venus jetzt für romantische Höhepunkte. Der 10. September und der 30. September sind dabei die idealen Tage, um seine Beziehung auf ein neues Level zu bringen, intensive Verbindungen einzugehen und sich in romantischen Gesten zu probieren.

+++ Gesundheit pur! Diese Sternzeichen fühlen sich im September pudelwohl +++

In Sachen Karriere bekommt das Erdzeichen jetzt Unterstützung bei Entscheidungen und Projekten. Stiere sollten sich den 12. September rot im Kalender markieren, werden ihre beruflichen Mühen hier von Erfolg gekrönt. Generell bringt der Monat hervorragende Perspektiven, um berufliche Ziele zu erreichen und langfristig Fortschritte zu machen. Der Stier kann in Sachen Gesundheit auf seine Disziplin und Ausdauer setzen und so wieder zu innerem und äußerem Gleichgewicht finden. Saturn bietet am 26. September günstige Bedingungen für die Regeneration. Ein durchweg erfolgreicher Monat also!

Widder auf Erfolgskurs

Das Sternzeichen Widder kann laut Monatshoroskop von seiner dynamischen Energie, seinen beruflichen Erfolgen und neuer Harmonie profitieren. Doch erst in der zweiten Septemberhälfte soll es so weit sein. Ab Mitte des Monats kann das Feuerzeichen so seinen Enthusiasmus nach außen tragen und wird für seine innere und äußere Blance im Job belohnt. So machen Widder große Fortschritte – sowohl in beruflichen, als auch privaten Vorhaben.

+++ Karriere-Boost im September: 5 Sternzeichen sind jetzt auf der Überholspur +++

Dabei fühlt sich das Sternzeichen laut Horoskop so energiegeladen, wie schon lange nicht mehr. Insbesondere ab dem 24. September finden Widder-Geborene dank des Mars wieder zum emotionalen Gleichgewicht und genießen nach Spannungen zum Monatsanfang ab dem 22. September endlich wieder Ruhe. Glückstage im September: 8., 16. und 21. September. An diesen Tagen strotzen Widder nur so vor Energie und können ihre Kräfte einsetzen, um Fortschritte in Beruf und privat zu machen. Sie werden dafür zum Septemberende mit einem harmonischen Abschluss belohnt!

Jungfrauen wachsen über sich hinaus

Das Horoskop orakelt aber auch für die Jungfrau einen rundum erfolgreichen Monat. So kann sich das Erdzeichen auf einen September voller beruflicher Erfolge und Fortschritten freuen. Unterstützung bekommt es dabei von den Planeten Merkur und Venus. So sorgt der Merkur im eigenen Sternzeichen bis zum 22. September dafür, dass Jungfrauen noch besser kommunizieren und noch strategischer denken können. Besonders am 12. September zahlt sich das im Job aus.

Ab dem 19. September kommt dann auch neuer Schwung ins Liebesleben. Venus sorgt für heiße Stunden, was sowohl Singles als auch Paaren zugutekommt. Dafür sollten sie allerdings auch aktiv werden. In Sachen Gesundheit sehen sich Jungfrauen mit Herausforderungen konfrontiert. Diese können sie aber mit ausreichend Geduld und Selbstfürsorge meistern und tanken am 21. September neue Energie und wachsen persönlich über sich hinaus. Die beruflichen Meisterleistungen und eine stärkere Verbindung zur romantischen Seite machen diesen Monat mehr als lohnenswert.