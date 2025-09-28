Drei Sternzeichen atmen auf! Ihr Wochenhoroskop meint es besonders gut mit ihnen

Manche Wochen sind wie gemacht, um das Beste aus sich und dem Leben herauszuholen – für diese drei Sternzeichen steht genau so eine Zeit bevor. In der ersten Oktoberwoche warten auf diese jede Menge Chancen, positive Energie und besondere Erlebnisse.

Das Horoskop verspricht nämlich für Waage, Krebs und Zwilling eine Hammer-Woche. Findest du dich auch wieder? Bleib hier dran und lese direkt einmal nach, was dich in den kommenden Tagen erwartet!

Diese Sternzeichen profitieren!

Die Waage profitiert bis zum 6. Oktober von Glücksplanet Merkur, der ihre intellektuellen Fähigkeiten und Produktivität steigert. Besonders im Job sind für dich jetzt große Schritte möglich, denn dieser Einfluss regt dazu an, Chancen mutig zu nutzen und Projekte erfolgreich voranzutreiben. Gleichzeitig sorgt die Sonne im eigenen Sternzeichen für Stabilität und Energie, sodass es dir nicht an Schwung fehlt, um all das umzusetzen.

Der Krebs kann sich hingegen auf emotionale Stärke und Harmonie freuen. Bereits am 2. Oktober bringt dir die Verbindung von Mond und Pluto zusätzliches inneres Gleichgewicht und stärkt dein Wohlbefinden. Ab dem 6. Oktober sorgt dann Neptun für wundervolle Momente in der Liebe und harmonische Beziehungen. Kosmischer Tipp: Das ist jetzt die ideale Gelegenheit für dich, um deine empathische Seite auszuleben und Nähe zu schaffen.

Auch Zwillinge sind voller Lebensfreude

Auch Zwillinge sprühen nur so vor Energie und Lebensfreude. Schon am 2. Oktober schenkt Uranus dir Optimismus und Tatendrang, die bis zum 5. Oktober anhalten. Mit dieser positiven Einstellung fällt es dir besonders leicht, Neues auszuprobieren und Chancen zu ergreifen. Ob es um persönliches Wachstum oder einfach mehr Glücksmomente geht – für dich eröffnet sich jede Menge Potenzial, um das Leben aus vollem Herzen zu genießen.

Diese Woche also für einige Sternzeichen Erfolg, Harmonie und pure Lebensfreude – und die Sterne meinen es da besonders gut mit Waage, Krebs und Zwillinge. Ob beruflich, emotional oder ganz persönlich: Es wird einfach eine fabelhafte Zeit! Wenn du mehr über dein Sternzeichen erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal >>>hier vorbei!