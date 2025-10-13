Heißer Herbst: Bei drei Sternzeichen brennt die Leidenschaft

Ein Blick in die Sterne verrät vielen Menschen, wie es um sie steht und vor allem, was in der Zukunft auf sie wartet. Die jeweiligen Sternzeichen bringen verschiedene Charakteristika und Verhaltensweisen mit. Auch zukünftige Schicksale hängen von den jeweiligen Horoskopen ab.

Für den Herbst sind können sich vor allem drei Sternzeichen auf eine besondere Zeit freuen: Das Horoskop hat in Sachen Liebe, Sinnlichkeit und Leidenschaft ganz besondere Vorhersagen parat.

Heiße Tage für drei Sternzeichen?

Für viele Menschen ist es eines der ersten Dinge, auf die sie am Monatsbeginn schauen: Wie stehen die Sterne? Was hat das Monatshoroskop dieses Mal für mich parat? Auf für die verschiedenen Jahreszeiten haben die Sternzeichen jeweils andere Vorhersagen.

So zum Beispiel für den Widder: Durch den Einfluss des Mars warten harmonische Beziehungen auf dich. Dein Temperament wird in positive Bahnen gelenkt – das schreit doch gerade zu nach leidenschaftlichen Begegnungen. Auf den Widder könnten also schicksalhafte Begegnungen warten – und das ohne den großen Stress!

Für den Skorpion wird es noch intensiver. Denn dank Sonne & Venus haben alle Skorpione eine besonders erotische Ausstrahlung – nutze die Intensität, um Beziehungen zu vertiefen oder um neue Kontakte zu knüpfen. Die Skorpione haben im Herbst eine besondere Wirkung auf alle Mitmenschen – du kannst es also richtig krachen lassen.

Harmonie pur für die Waage

Deutlich weniger leidenschaftlicher, aber umso intensiver wird es bei dem Sternzeichen Waage. Die Waage besticht durch ein großes Einfühlungsvermögen und kann die Beziehungen so noch tiefgründiger aufleben lassen. Der Mars verleiht allen Waagen eine besondere Harmonie mit dem Partner. Es könnte sich also lohnen, Gefühle zu zeigen. Auch wenn es sonst nicht so häufig und intensiv vorkommt!

Die Zeit mit dem Partner könnte im Herbst besonders genutzt werden. Das ein oder andere schöne Date, der ein oder andere überraschende Ausflug ist also wohl drin. Daran kann die Beziehung wachsen.