Diese Sternzeichen erleben im Oktober pure Leidenschaft!

Frühlingsgefühle waren gestern. Bei drei Sternzeichen starten die Herbstgefühle jetzt richtig durch. Im Oktober fliegen die Schmetterlinge umher, die Funken sprühen und das Feuer der Leidenschaft lodert.

Bei so vielen Emotionen gilt es jedoch auch einen kühlen Kopf zu wahren, denn sonst kann aus Leidenschaft und Liebe schnell Chaos werden. An welchen Tagen Amor seinen Bogen besonders gespannt hält und die Planeten in optimaler Konstellation zueinander stehen, erfährst du hier.

Oktober sorgt für Liebe, Lust und Leidenschaft

Mars unterstreicht die leidenschaftliche Natur des Widders und sorgt im Oktober für intensive, romantische und erotisch aufgeladene Begegnungen. Direkt am Anfang des Monats, nämlich am 2. Oktober ist der Widder deshalb anfällig für intensive zwischenmenschliche Momente – es wird emotional und romantisch. Kerzenschein und die perfekte Zeit zu Zweit wäre am 13. Oktober – so ausgeglichen wie an diesem Tag ist der Widder sonst selten. Auch am 28. Oktober fühlen sich in diesem Sternzeichen Geborene durch andere planetarische Einflüsse sowohl energetisch als auch emotional gestärkt.

Du bist Single – und Löwe? Dann könnte am 8. Oktober dank Einfluss von Jupiter und Venus eine spannende Begegnung auf dich zukommen, die viel Romantik verspricht. Vorsicht walten sollte der Löwe dafür am 23. Oktober, denn die Mars-Mond-Konstellation könnte für emotionale Ausrutscher sorgen. Leidenschaft und aufregende Angebote warten auf Singles, doch verlier dich nicht zu sehr darin. Auch Vergebene müssen aufpassen, dass unüberlegte Aktionen nicht falsch rüberkommen. Aber keine Sorge, das Feuer lodert den ganzen Monat über – zumindest für Löwen aus der dritten Dekade (13. August – 23. August). Sie punkten den gesamten Monat mit ihrem natürlichen Charme.

Am 14. Oktober schwebt der „Liebeshimmel“ über Skorpion-Geborenen. So nennt sich die astrologische Verbindung aus Venus und Neptun. Der perfekte Tage für tiefgehende Gespräche und um emotionale Bindungen aufzubauen. Regelrecht auf Wolke Sieben schweben Skorpione am 29. Oktober. Mond und Neptun ebnen den Weg für ein paar romantische Stunden. Doch bei dem ganzen Höhenflug können die Gefühle auch schnell mal zur Achterbahnfahrt werden. Deshalb eine Warnung an dieser Stelle: nicht in Illusionen verlieren oder an die falsche Person binden.