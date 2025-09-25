Diese Sternzeichen sind im Oktober besonders fit und gesund!

Im Oktober 2025 stehen die Sterne für einige Sternzeichen besonders günstig, wenn es um Gesundheit, Vitalität und körperliches Wohlbefinden geht. Vor allem drei Sternzeichen dürfen sich auf kraftvolle Impulse freuen, die ihnen helfen, gesund, energiegeladen und ausgeglichen durch den Monat zu kommen.

Ob sportliche Aktivität, Abenteuerlust oder innere Balance – die astrologischen Einflüsse halten für jedes dieser Sternzeichen etwas Besonderes bereit. Verspricht das Horoskop auch für dich neue Kraft und Energie? Finde es hier heraus!

Energiehoch bei diesen Sternzeichen

Die Waage startet kraftvoll in den Oktober, da die Sonne bis zum 22. Oktober für Stabilität sorgt. Besonders Waagen der zweiten Dekade profitieren von Vitalität und mentaler Stärke. Das ist ideal für Sport oder entspannte Yoga-Einlagen. Wichtige Tage für dich sind der 10. Oktober, an dem dank einer Saturn-Konstellation innere Ruhe dominiert, sowie der 21. Oktober, an dem der Neumond neues Gleichgewicht und Energie bringt. Dies ist der ideale Monat für Selbstfürsorge und Balance.

Der Schütze erreicht im Oktober ein Energiehoch. Bereits zu Monatsbeginn verleiht dir die Sonne am 2. Oktober Stärke und Vitalität. Der 16. Oktober verstärkt dein Selbstbewusstsein, während dir Mars und Jupiter am 28. Oktober einen weiteren Schub an Vitalität bringen. Dieser Monat ist perfekt für Abenteuer und sportliche Aktivitäten: Kosmischer Tipp: Am besten nutzt du diese Energie für neue Herausforderungen.

Der Widder startet mit einigen Herausforderungen in den Oktober, doch ab der Monatsmitte verbessern sich Körper und Geist. Am 11. Oktober sorgt eine Sonne-Mond-Konstellation dann wieder für innere Harmonie. Ab dem 22. Oktober verleiht dir der Austritt Neptuns zusätzlich neuen Schwung. Der 28. Oktober entpuppt sich dann als idealer Tag für sportliche Bestleistungen.

