Nichts kann sie aufhalten: Diesen Sternzeichen gelingt im November alles!

Für viele Menschen ist der Blick in die Sterne der Richtungspfeiler für die kommenden Wochen und Monate. Das Horoskop gibt Aufschluss darüber, was die jeweiligen Sternzeichen in der Zukunft erwartet, worauf man sich freuen kann und bei welchen Themen man vielleicht auch stark sein muss.

Für den November, der traditionell mit dem Feiertag Allerheiligen startet, stehen besonders drei Sternzeichen im Fokus: Schütze, Löwe und Skorpion. Auf sie wartet ein spannender Monat.

Diese drei Sternzeichen können sich über einen tollen November freuen

Wie läuft es im Job? Wie läuft es in der Liebe, mit den Freunden und der Familie? Auf diese Fragen liefert das Horoskop Antworten. Und mit Blick auf den anstehenden Monat für alle Schützen besonders schöne. Denn Schützen rücken im November in den Vordergrund – ihnen liegt die Welt regelrecht zu Füßen.

Sowohl im Berufsleben als auch in der Liebe läuft es einfach. Der Schütze erlebt im November eine vielversprechende Zeit voller Energie und Glückstage. Mars und Sonne schenken dem Schützen enorme Kraft. Ab dem 22. November wartet auf die eine echte „Glücksperiode“ – dann wechselt die Sonne in das Sternzeichen Schütze

++ Mars entfaltet seine volle Kraft – das wirkt sich auf dein Horoskop aus ++

Der Mars entfacht Leidenschaft, und mit dem Eintritt der Venus am Monatsende wird die Liebe besonders romantisch und harmonisch. Bei allen Schützen knistert es also im November – passend zur kalten Jahreszeit wird es für sie in dieser Hinsicht also heißer.

Und was macht die Karriere? Die scheint richtig in Fahrt zu kommen. Der Schütze hat viele produktive Möglichkeiten dank direkter Unterstützung seines Herrscherplaneten Jupiter.

Löwe glänzt auf allen Ebenen

Ähnlich sieht es bei allen Löwen aus – auch bei ihnen gehen Karriere und Liebesleben Hand in Hand. Die Venus-Jupiter-Konstellation am 26. November sorgt für emotionales Glück und Harmonie in der Beziehung. Für alle Singles könnte das ein spannendes Liebesabenteuer bedeuten, währenddessen sich alle Vergebenen auf Harmonie und Stabilität freuen dürfen.

Mit Blick auf den Job hat der Löwe zunächst einige Anfangshürden in der Selbstinszenierung zu bewältigen – seine beruflichen Aufgaben meistert er jedoch dank seiner natürlichen Führungsqualitäten, insbesondere in schwierigen Situationen. Großartige Chancen warten vor allem am 17. und 28. November.

„Absoluter Glücksmonat“ für alle Skorpione

Und dann wäre da noch der Skorpion – das Sternzeichen, mit dem der November startet. Mars und Sonne verleihen ihm bis Mitte November starke Energien und eine faszinierende Ausstrahlung. Der Eintritt der Venus ab dem 6. November sorgt für intensive und romantische Momente im Liebesleben. Harmonie und tiefe Gefühle prägen die zweite Monatshälfte.

Weitere News:

Im Job profitiert der Skorpion von seinem Instinkt und strategischem Denken. Trotz kleinerer Herausforderungen durch den rückläufigen Merkur, meistert er Spannungen durch präzise Entscheidungen und starke Leistungen. Es warten spannende Tage auf der Arbeit und ruhige, romantische Momente in der Liebe!