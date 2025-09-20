Zeit für einen Neuanfang: Sternzeichen bekommen Neumond-Kraft zu spüren

Am 21. September steht der Neumond im Sternzeichen Jungfrau und bringt eine Energie des Neustarts, die besonders für einige Sternzeichen von großer Bedeutung ist. Dieser Neumond eignet sich ideal, um neue Projekte zu beginnen, alte Gewohnheiten zu überdenken und langfristige Pläne mit Präzision zu schmieden.

Aber wie genau beeinflusst diese besondere Mondphase die Sternzeichen? Wir haben da mal für dich einen Blick ins Horoskop gewagt …

Neumond setzt besondere Energien frei

Als Gastgeberin des Neumonds steht die Jungfrau im Mittelpunkt der kosmischen Energien. Dein Organisationstalent und dein Wunsch nach Verbesserung werden an diesem Tag verstärkt. Es ist die perfekte Gelegenheit, neue Projekte zu starten oder bestehende Strukturen zu optimieren – sei es im Job, im Alltag oder in der Selbstfürsorge. Kosmischer Tipp: Setze klare Prioritäten und wage es, gesundheitliche oder berufliche Routinen neu zu gestalten.

+++Unruhe und Missverständnisse – mieses Wochenende für 5 Sternzeichen+++

Mit dem Neumond in Opposition zu deinem Sternzeichen Fische bietet sich dir die Chance, Träume in konkrete Vorhaben zu verwandeln. Die Balance zwischen deiner intuitiven Natur und der Jungfrau-Energie fällt dir vielleicht nicht ganz leicht, doch sie eröffnet dir wertvolle Klarheit – sowohl in beruflichen Projekten als auch in Beziehungen.

Auch diese drei Sternzeichen profitieren

Als Wasserzeichen profitieren Krebse von der harmonischen Verbindung zum Neumond in Jungfrau. Diese Phase bringt dir nun emotionale Klarheit und stärkt persönliche Neuanfänge, besonders im häuslichen oder familiären Bereich. Du bekommst die nötige Unterstützung, um emotionale Blockaden zu lösen und gestärkt voranzuschreiten. Nutze jetzt diese besondere Energie, um Selbstfürsorge und Beziehungen zu priorisieren.

Auch interessant: Neumond setzt Kräfte frei – Neustart in der Liebe für gleich fünf Sternzeichen

Das Erdzeichen Stier profitiert unmittelbar von der stabilisierenden Energie dieses Neumonds. Nutze diesen Tag jetzt vor allem, um berufliche oder finanzielle Ziele langfristig zu planen. Deine Disziplin wird belohnt, indem du klare Organisation in deine Projekte einbringst. Vertraue deiner Bodenständigkeit und setze deine Visionen Schritt für Schritt um.

Mehr Themen für dich:

Der Neumond aktiviert aber auch die zielstrebige Natur des Steinbocks und bietet ihm eine gute Gelegenheit, neue Projekte zu starten, die auf langfristigem Erfolg basieren. Nutze diese Zeit, um persönliche oder berufliche Ziele klarer zu definieren und konkrete Schritte in Richtung Wachstum und Stabilität einzuleiten.

Du möchtest mehr über dein Sternzeichen erfahren? Dann schau doch mal >>>hier vorbei!