Verlierer der Woche! Diese Sternzeichen müssen die kommenden Tage stark bleiben

Nein, man es wahrlich nicht immer leicht. So sehr man sich auch anstrengt, manchmal ist das Glück einfach nicht auf seiner Seite. So ergeht es laut Horoskop in der zweiten September-Woche auch einigen Sternzeichen.

Besondere Planeten-Konstellationen stellen insbesondere drei Sternzeichen vor große Herausforderungen. Eines muss sogar mit gegenläufigen Energien klarkommen.

Sternzeichen Zwilling im besonderen Fokus

Die Rede ist vom Zwilling, der zu Beginn der Woche unter dem Einfluss der Uranus zunächst seinen ganz großen Glückstag erleben kann (mehr dazu hier >>>). Auch am Freitag (12. September) ist ein besonderer Tag für Zwilling-Geborene, wenn der Mond im eigenen Sternzeichen steht.

Das bringt zwar reichlich emotionale Energie mit sich. Gleichzeitig müssen sich Zwillinge auf unruhige Nächte und Konzentrationsprobleme einstellen. Der rückläufige Uranus sorgt für unerwartete Verpflichtungen, auf die Zwilling-Geborene spontan reagieren müssen. Das bringt reichlich Stress mit sich. Ganz wichtig in dieser Zeit: Ruhephasen zulassen, damit die Belastungen der Woche nicht zu groß werden.

Skorpione ausgelaugt

Auch Skorpione sind dieser Tage ausgelaugt. Pluto und Saturn ziehen ab Donnerstag (11. September) Energie und führen bis Samstag (13. September) zu Überlastung, sowohl emotional als auch physisch. Ganz klar: Jetzt ist ein klarer Fokus gefragt, auf erreichbare Ziele und Harmonie. Unnötige Konflikte sind nicht zu gebrauchen.

Wer unfallfrei durch die schwierige Phase kommen möchte, muss von Schritt zu Schritt denken. Niemand erwartet jetzt den ganz großen Sprung.

Krebse müssen reden

Bei Krebsen sorgen Pluto und Neptun für eine emotionale Achterbahnfahrt. Am Donnerstag (11. September) wird dabei das Vertrauen in Beziehungen auf die Probe gestellt. Krebs-Geborene sollten sich nicht von ihrer Eifersucht leiten lassen, um nicht die ganz große Unsicherheit aufkommen zu lassen.

Stattdessen sollten sie offen auf ihr Gegenüber zugehen, um jegliche Missverständnisse im Keim zu ersticken. Also: Blick nach vorne und offenes Visier, statt Gefühle in sich hineinzufressen oder die Mitmenschen falsch zu interpretieren. Und schon bald wird es dann auch für die drei herausgeforderten Sternzeichen wieder leichter.