Mond im Steinbock – das hören nicht alle Sternzeichen gern

Manchmal hat man das Gefühl, dass die Sterne einen Schubs in die richtige Richtung geben – am Sonntag (26. Oktober) ist so ein Tag. Ob du klare Entscheidungen treffen, Projekte vorantreiben oder einfach nur einen Ausgleich für deinen Kopf finden willst.

Bekommst du einen kosmischen Denkanstoß?

Sternzeichen aufgepasst: Planeten sorgen für Wirbel

Am Sonntag (26. Oktober) liegt eine besondere Energie in der Luft, denn die Sterne schenken gleich drei Sternzeichen Klarheit, Konzentration und eine gute Portion Zielstrebigkeit. Besonders die Steinböcke dürfen jetzt aufatmen: Der Mond steht nämlich in ihrem Zeichen und sorgt für einen wahren Glückstag. Du spürst deutlich, dass du endlich wieder Herr der Lage bist. Was du anpackst, gelingt, denn dein Fokus ist messerscharf.

Es ist, als würde ein innerer Kompass dich genau wissen lassen, was du tun musst. Nutze diesen Schub, um deine Ziele konsequent voranzutreiben. Am Sonntag gibt es keinen Raum für Zweifel – es ist ein Tag fürs Machen und nicht fürs Grübeln. Hier noch ein kosmischer Tipp. Die Sterne sind sich sicher: Wenn du deine Energie richtig einsetzt, kannst du Hindernisse nicht nur überwinden, sondern sie elegant beiseite räumen.

Waage und Jungfrau: Am 26. Oktober wirds kosmisch

Auch alle mit dem Sternzeichen Waage haben Grund zur Freude: Merkur und Saturn arbeiten am 26. Oktober nämlich Hand in Hand und verleihen dir eine beeindruckende Fokussiertheit. Und Gespräche, die bisher schwierig schienen, laufen plötzlich wie von selbst. Du findest die richtigen Worte, triffst überlegte Entscheidungen und wirkst auf andere besonders überzeugend. Nutze diese Phase, um Dinge zu klären, die dir am Herzen liegen. Wenn du dich traust, ehrlich zu sprechen, wirst du merken: Offenheit kann Türen öffnen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren – da sind sich die Sterne ganz sicher.

Etwas anders sieht es für die Jungfrauen aus. Der Einfluss von Saturn bringt eine gewisse mentale Schwere mit sich. Gedanken wirken am 26. Oktober dichter, Sorgen drängen sich stärker in den Vordergrund. Doch keine Panik – das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Hinweis darauf, dass du deinem Kopf etwas Gutes tun solltest. Bewegung, frische Luft und bewusste Pausen sind jetzt deine besten Freunde. Versuch, dich also nicht zu sehr in Grübeleien zu verlieren, sondern finde den Ausgleich zwischen Denken und Handeln. Dein kosmischer Tipp: Schon ein Spaziergang kann Wunder wirken und die innere Nebelwand lichten.

Insgesamt ist dieser Tag eindeutig ein Balanceakt zwischen Tatkraft, Klarheit und innerer Ruhe. Und wer den Mut hat, sich auf die jeweilige Energie einzulassen, wird spüren, wie sich vieles ordnet. Ob Steinbock, Waage oder Jungfrau – am Sonntag (26. Oktober) gilt: Kopf einschalten, Herz öffnen und die Sterne machen lassen.