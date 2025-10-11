Auch der Mond spielt eine Rolle: Sternzeichen sollten jetzt tief in sich hinein hören

Für diese Sternzeichen wird sich jetzt so einiges verändern – denn das Horoskop hat Großes mit ihnen vor. Die Energie des Mondes hat am Samstag (11. Oktober) einen enormen Einfluss auf drei Sternzeichen. Sowohl ihre körperliche Gesundheit als auch ihr Glück im Alltag werden durch den aktuellen Mond immens beeinflusst.

Eine Beeinflussung, über die der Widder sich auf jeden Fall freuen kann. Durch die Kraft der Sonne und des Mondes verbessert sich die Gesundheit des Sternzeichens deutlich. Selten hat sich der Widder so fit gefühlt wie momentan – und das wirkt sich auch positiv auf die Psyche des Widders aus.

Sternzeichen erleben einen körperlichen Höhenflug

Gerade jetzt ist die beste Zeit für das Sternzeichen, sich sportlich zu betätigen und mit Meditation anzufangen. Die innere Harmonie des Widders gelangt durch diese Aktivitäten in Einklang. Er fühlt sich momentan, als könnte er jede Hürde bewältigen.

Was die Gesundheit angeht, erwartet auch den Löwen ein regelrechter Aufschwung. Durch die gemeinsame Energie des Mondes und des Herrscherplaneten des Löwen, der Sonne, erreicht das Sternzeichen einen körperlichen Höhenflug – und diesen sollte es jetzt auch besser ausnutzen.

Horoskop warnt vor einer inneren Unzufriedenheit

Diejenigen mit dem Sternzeichen Löwe sollten diesen Energieschub jetzt nutzen, um Aufgaben zu bewältigen, die zuvor unmöglich schienen. Dies kann entweder das sportliche Training betreffen oder auch Pflichten, die viel Ausdauer erfordern und lange aufgeschoben wurden. Dank des Mondes und der Sonne schafft es das Sternzeichen gerade, diese Herausforderungen ohne große Anstrengung zu meistern.

Ganz anders sieht es aktuell beim Steinbock aus. Das Sternzeichen wird nämlich durch den Einfluss von Venus und Saturn stark belastet. Das Horoskop warnt den Steinbock jetzt davor, dass er eine innere Unzufriedenheit verspüren könnte – mit ernsten Konsequenzen. Diese kann sich nämlich auch auf die Partnerschaft des Sternzeichens auswirken.

Der Steinbock sollte versuchen, diese innere Unzufriedenheit zu klären, wie das Horoskop rät. Gerade jetzt sollte das Sternzeichen das offene Gespräch mit seinem Partner suchen. Nur Ehrlichkeit und klare Kommunikation können helfen, die entstandenen Spannungen in der Beziehung abzubauen. Dies bietet jedoch auch eine Möglichkeit. Nur durch ein Gespräch kann der Steinbock nämlich herausfinden, in welche Richtung sich die Beziehung in Zukunft entwickeln wird und entstandene Missverständnisse klären.