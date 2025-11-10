Von Fortuna geküsst! Diese Sternzeichen erleben ihren absoluten Glückstag

Stehen am Montag die Sterne auf deiner Seite – oder wirst du einen schlechten Tag erwischen? Das Horoskop vom 10. November bringt Licht ins Dunkel!

Das wird ein schöner Tag – zumindest für drei Sternzeichen. Egal, wie trüb die Stimmung zuvor war: Heute wird alles anders. Das orakelt zumindest das Horoskop für den Montag. Löwe, Zwilling und Widder – es wird euer Tag!

Drei Sternzeichen im Glück

Du bist Sternzeichen Löwe und hast dir derzeit viel vorgenommen? Dann schieb es nicht länger auf die lange Bank und geh heute deine Projekte an – denn der Montag ist dein Tag! Die positive Mondkonstellation unterstützt dich dabei. Selbstdisziplin und gute Laune sind deine Begleiter, das wird dir orakelt.

So kannst du deine Pläne und Projekte am 10. November angehen und erfolgreich zum Ziel bringen. Vor allem berufliche Vorhaben profitieren davon: Die Balance zwischen Entspannung und Aktivität ist perfekt, um deine Ziele auf ein neues Level zu heben. Doch nicht nur der Löwe profitiert vom Montag.

Neben Löwe auch Zwilling und Widder

Ähnlich gut sieht es für das Sternzeichen Zwilling aus – es ist dein Glückstag! Das prophezeit zumindest der Uranus. Du hast dich in den vergangenen Tagen mental belastet gefühlt? Kein Problem! Am Montag wird alles besser. Gute Laune und Tatendrang prägen deinen Tag – egal ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder in deinen Hobbys. Nutze diesen Tag, um berufliche und private Fortschritte zu erzielen.

Auch der Widder hat am Montag große Gelegenheiten: Die Sonne-Mond-Konstellation wirkt sich positiv auf deine Gesundheit sowie auf körperliche und emotionale Stärke aus. Für dich heißt es: Kraft tanken und den Tag nutzen, um deine Reserven aufzufüllen. Sportliche Aktivitäten oder Meditation sind heute ideal, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.