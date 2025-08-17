Diese drei Sternzeichen atmen auf: Horoskop verspricht Booster für Liebe und Beruf

Der August ist schon jetzt ziemlich turbulent: Von über 30 Grad bis hin zu Regentagen – doch nicht nur im Alltag geht’s wild zu, sondern auch im Leben, da ist sich das Horoskop sicher.

Gleich drei Sternzeichen dürfen sich auf eine Woche voller Sonnenschein und Glück freuen – besonders in den Bereichen Liebe und Beruf.

Horoskop betont: Das ist die beste Woche für die Jungfrau (24. August – 23. September)

Der Monat beginnt für dich mit kleinen Stolpersteinen, liebe Jungfrau. Merkur, dein Herrscherplanet, läuft nämlich rückläufig – und das macht sich bemerkbar: In Job, Liebe oder im Alltag kann es zu Missverständnissen, Verzögerungen oder innerer Unruhe kommen (>> mehr Infos gibts HIER). Du hast das Gefühl, ständig gegen den Strom zu schwimmen. Doch auch wenn es holprig startet, bleibst du laut dem Horoskop geerdet und findest selbst in kleinen Dingen deinen Halt. Atme tief durch – deine Ausdauer zahlt sich bald aus.

Denn ab dem 23. August steht das Universum plötzlich ganz auf deiner Seite! Der Neumond bringt dir einen wahren Glückstag, und die Sonne wechselt in dein Zeichen – endlich fühlt sich alles leichter und klarer an. In der Liebe entstehen neue Nähe und schöne Momente, im Job erkennst du deinen Wert und wirst gesehen. Du blühst auf, wirst selbstbewusster – und die Welt spürt das. Auch Merkur hilft dir vom 22. – 23. August kritische Themen zu klären.

Ab dem 18. August – eine Extraportion Energie wartet auf dich

Die Sterne haben eine ganz besondere Woche für dich vorbereitet! Ab dem 18. August bringen Sonne und Mond eine Extraportion Energie in den Alltag aller Menschen mit dem Sternzeichen Löwe (23. Juli – 24. August) du fühlst dich lebendig, motiviert und bereit, neue Wege zu gehen. Am 20. August kommt ein kraftvoller Schub von Jupiter, der dir beruflich den Rücken stärkt. Du könntest einen Karrieresprung erleben oder zumindest wichtige Schritte in Richtung Erfolg machen.

Ab dem 25. August übernimmt Venus die Bühne und zaubert zarte, romantische Vibes in dein Leben. Für Singles winkt ein spannendes Kennenlernen, während Paare ihre Verbindung auf eine neue, tiefere Ebene bringen können.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Der August hält für dich, lieber Schütze, eine dynamische Mischung aus Auf und Ab bereit. Uranus sorgt nämlich für überraschende Wendungen. Die Mondenergie stärkt zwar deine Gesundheit und schenkt dir innere Ruhe, doch verlässt du dich zu sehr auf sie, könnten dich Schwächephasen überrollen, sobald sie nachlässt. In Job und Liebe ist nun Fingerspitzengefühl gefragt – impulsive Entscheidungen könnten dich schnell aus dem Gleichgewicht bringen.

Doch am 21. August zündet der Kosmos dann ein wahres Energiefeuerwerk: Die Verbindung von Mars und Mond bringt Power in deine Fitness und Leidenschaft in dein Liebesleben. Dein Feuer lodert, du wirkst magnetisch – perfekt, um neue Kontakte zu knüpfen oder bestehende Beziehungen aufzufrischen.

Der August bringt für euch eine wahre Achterbahn – aber auch eine extreme Glückswoche. Nutzt die Chancen, bleibt achtsam in Momenten der Unsicherheit und richtet den Blick klar nach vorn – die Sterne geben euch Orientierung.

