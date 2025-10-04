Mars und Mond sorgen für Romantik: Diesen Sternzeichen wird es warm ums Herz

Sei es eine zufällige Begegnung, eine erste Verabredung mit dem Schwarm oder wertvolle Zeit mit dem Partner – am Samstag (4. Oktober) liegt laut dem Horoskop Romantik in der Luft. Dank der Energie von Mars und Mond scheint es für diese Sternzeichen in Sachen Liebesglück besonders gut zu laufen.

Für den Schützen wird es am Samstag besonders romantisch. Die gemeinsame Konstellation von Mars und Mond sorgt dafür, dass in diesem Sternzeichen starke Gefühle erweckt werden – der perfekte Tag also, um sich neu zu verlieben. Vergebene Schützen sollten die Energie von Mars und Mond nutzen, um in ihrer Partnerschaft Gleichgewicht und Harmonie wiederherzustellen.

Horoskop: Fische beeinflusst durch Mond-Energie

Unterstützt durch die Konstellation von Mars und Mond, sollte der Schütze seinen Fokus darauf legen, seinem Partner zu zeigen, dass er ihn wertschätzt. Das Sternzeichen sollte darauf achten, mit dem Partner offen zu kommunizieren. Manchmal reicht es schon, aktiv die Nähe des Partners zu suchen und kleine Gesten der Zuneigung zu zeigen, um zu zeigen, wie wichtig die Beziehung für einen ist.

+++ Italien-Urlauber werden deutlich – hier will plötzlich kein Touri mehr hin +++

Auch bei dem Sternzeichen Fische gibt es so einige Schmetterlinge im Bauch. Dieses Sternzeichen ist von der Energie der Sterne besonders beeinflusst, denn der Mond steht aktuell im Zeichen der Fische. Das macht die Fische empathischer als ohnehin und sorgt für einen besonderen Zugang zu tiefen Emotionen.

+++ Revolution an der Kasse – SO zahlen Kunden vielleicht schon bald bei Rewe, Aldi und Co. +++

Sternzeichen Krebs sehnt sich nach Geborgenheit

Falls die Fische von diesen Möglichkeiten in der Romantik profitieren wollen, müssen sie jetzt aktiv werden. Das Sternzeichen sollte auf seine Intuition vertrauen und diese nutzen, um jemanden Neues kennenzulernen. Fische in einer Partnerschaft sollten romantische Momente schaffen, um die Beziehung zu stärken und ehrliche Gespräche mit dem Partner führen.

Das letzte Sternzeichen, das vom Liebesglück profitiert, ist der Krebs. Dank des Einflusses des Mondes wird die Sensibilität des Krebses erhöht. Gerade jetzt sehnt sich das Sternzeichen nach Liebe, Geborgenheit und Nähe. Gefühle, die zuvor keinen Raum hatten, um sich zu entfalten, entwickeln sich dank des Einflusses der Sterne jetzt rasant.

Der Krebs sollte auf diese Gefühle vertrauen und bewusst Nähe zulassen. Falls der Alltag manchmal zu viel wird, sollte er sich mit seinem Partner oder auch der Familie zurückziehen und sich eine Auszeit gönnen. Das Sternzeichen kann diese besondere Zeit nutzen, um innere Balance und Ruhe zu finden.