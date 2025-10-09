Mars und Venus stellen Liebe auf die Probe – diese Sternzeichen sollten auf ihr Herz hören

Wenns in der Liebe nicht rund läuft, leiden wir oft sehr darunter. Aktuell bringen Mars und Venus das Liebeskarussell ordentlich durcheinander. Und das kann für einige Sternzeichen laut Horoskop zu Spannungen führen.

Wenn du wissen willst, ob dein Sternzeichen dazugehört und wie du deine Liebesprobleme wieder in den Griff bekommst, dann lies jetzt unbedingt weiter.

Mars und Venus stellen Liebe auf die Probe – bei diese Sternzeichen liegen negative Spannungen in der Luft

Schon Schriftsteller Franz Kafka wusste: „Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug – problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße.“ In diesem Zitat steckt viel Wahres. Denn die Liebe selbst ist nie ein Problem, sondern nur, wie die Menschen mit ihr umgehen. Und das bekommt aktuell unter anderem das Sternzeichen Löwe deutlich zu spüren. Durch den Mars-Einfluss liegt die Gefahr von Meinungsverschiedenheiten und Streit in der Luft.

Doch was kann der Löwe daran ändern? Besonders ratsam ist es jetzt, besonnen zu reagieren. Das dominante Sternzeichen sollte vor allem diplomatisch bleiben und impulsive Entscheidungen vermeiden. Dann können sich die Spannungen in der Liebe auch schnell wieder in Wohlgefallen auflösen.

Jungfrau und Steinbock drehen am Liebeskarussell

Auch die Jungfrau hat derzeit zu kämpfen. Durch die starke Energie der Venus können bei ihr gerade noch stärkere Gefühle entstehen. Das ist erstmal nichts Negatives. Doch wenn diese kraftvollen Emotionen mit Unsicherheiten einhergehen, kann es schnell kritisch werden. Wichtig für das Sternzeichen Jungfrau ist jetzt, sich die eigenen Erwartungen zu verdeutlichen. Lass dich nicht von deinen Gefühlen ziellos umhertreiben.

Und wie geht’s dem Steinbock? Durch den Einfluss von Venus und Pluto besteht aktuell die Gefahr, sich von falschen Gefühlen leiten zu lassen. Du solltest auf der Hut sein und immer bei dir selbst bleiben. Das kann dir helfen, Herz und Verstand in Einklang zu bringen und vor falschen Illusionen zu schützen.

