Love is in the air! Bei drei Sternzeichen knistert es besonders

Die Herbstzeit bedeutet für viele, sich in die wohlige Wärme zu Hause zurückzuziehen und vor der Kälte zu fliehen. Bei gleich drei Sternzeichen wird es jetzt zum Oktober-Ende aber nochmal richtig heiß, denn hier fliegen ordentlich die Funken.

Venus, Jupiter und Mars heizen den Sternzeichen Löwe, Schütze und Skorpion laut aktuellem Horoskop nochmal ordentlich ein. Finden Singles etwa kurz vor Weihnachten noch ihren Traummann oder ihre Traumfrau?

Sternzeichen Löwe setzt rosarote Brille auf

Das Sternzeichen Löwe steht per se gerne im Rampenlicht und kann sich auch im November auch liebestechnisch vor Aufmerksamkeit nicht retten. Möglich macht’s die Venus-Jupiter-Konstellation.

Bis es allerdings so weit ist, muss sich das Feuerzeichen noch ein wenig gedulden. Denn erst am 26. November steht das große Liebesglück bevor. Vergebene Löwen können die Verbindung zu ihrem Partner jetzt noch einmal mehr intensivieren – vielleicht sogar mit einem Antrag? Singles können sich dagegen auf eine Romanze freuen, bei der nur so die Funken fliegen.

Schütze vor Liebesabenteuer

Ebenfalls aufregend geht es im November beim Sternzeichen Schütze zu. Laut Horoskop steht dem Feuerzeichen eine aufregende Zeit in der Liebe bevor. Mars sorgt für die nötige Leidenschaft – und das schon ab dem 4. November.

Der Planet Venus dagegen sorgt bei Schütze-Geborenen für ordentlich Romantik und Harmonie. Auch Singles profitieren von den rosaroten Aussichten, haben sie in der zweiten Novemberhälfte große Chancen, von Amors Pfeil getroffen zu werden.

Romantik pur beim Skorpion

Gerade die geheimnisvolle Art des Skorpions ist für viele Sternzeichen mehr als anziehend. So dürfte es auch wenig verwundern, dass auch dem Wasserzeichen romantische Zeiten bevorstehen.

Ab dem 6. November intensiviert Venus das Liebesleben von Skorpionen und sorgt für Beziehungen mit Tiefgang. Ob Single oder vergeben: Im November wird trotz der Kälte das Liebes-Feuer neu entfacht und sorgt für tief lodernde Leidenschaft!