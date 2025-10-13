Halbmond im Krebs! Für drei Sternzeichen steht der Wendepunkt bevor

Ein Blick in die Sterne gibt vielen Menschen Aufklärung darüber, wieso ihre Gemütslage so ist wie sie ist. Dabei spielt die Kraft des Mondes eine große Rolle. Egal ob Halbmond, Vollmond oder Neumond: Die verschiedenen Phasen mischen die Sternzeichen ordentlich auf.

Diese kosmische Energie beeinflusst am Montag (13. Oktober) jetzt gleich drei Sternzeichen und dürfte auch auf den Verlauf der restlichen Woche Einfluss nehmen. Denn: Der Halbmond steht im Krebs! Wer sich jetzt auf einen ganz bestimmten Wendepunkt vorbereiten sollte, liest du in unserem Horoskop.

Besondere Chance für den Krebs

All diejenigen, die im Zeitraum vom 22. Juni bis 22. Juli geboren wurden, steht eine freudige Überraschung an. Dadurch, dass der Halbmond im Krebs steht, bekommt selbiges Sternzeichen einen Schub in Sachen Gefühle.

Diese werden am Montag (13. Oktober) nicht nur verstärkt, sondern bieten dem Sternzeichen auch einen Wendepunkt. Dies ist der perfekte Tag, neue Kontakte zu knüpfen – besonders Singles dürften davon profitieren. Und auch das Sternzeichen Waage hat an diesem Tag sonnige Aussichten.

Mehr Klarheit für das Sternzeichen Waage

Der Mond und auch Merkur sorgt bei der Waage für den absoluten Durchblick. Am Montag fallen jegliche Entscheidungen leichter als sonst. Sowohl beruflich als auch privat hat dieses Sternzeichen heute besonders viel Klarheit. Das geht auch dem dritten Sternzeichen im Bunde so.

Dem Mars sei Dank! Widder werden in ihren Beziehungen besonders viel Harmonie erfahren. Die Energie sollte daher für Versöhnung und vor allem Nähe genutzt werden. Somit legt man einen guten Grundstein für die restliche Woche.