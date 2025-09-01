Horoskop verspricht Heilung: Diese Sternzeichen dürfen sich jetzt mal etwas Gutes tun

Die Sterne stehen günstig für alle, die sich nach Ruhe, Balance und Regeneration sehnen. Besonders sechs Sternzeichen profitieren im September von heilenden Energien, die Körper und Geist stärken.

Ob durch kosmische Einflüsse von Saturn, Pluto oder Uranus – jetzt ist laut Horoskop der ideale Moment, um sich selbst etwas Gutes zu tun.

Das kommt auf Stier und Krebs zu

Stier-Geborene erhalten kraftvolle Unterstützung von Saturn, der ihre körperliche und mentale Regeneration stärkt. Vor allem rund um den 26. September öffnen sich für dich ideale Fenster für Entspannung und bewusste Erholung. Wellness-Rituale, viel Schlaf und kleine Auszeiten helfen dabei, die innere Mitte wiederzufinden. Jetzt darfst du dir erlauben, einfach mal loszulassen.

Auch für den Krebs bringt der Monat neue Energie. Mars und Pluto schenken Vitalität und die Fähigkeit zur tiefen Erholung – besonders am 24. September. Bewegung in Kombination mit sanften Entspannungsmethoden wie Massagen oder Yoga wirken für dich jetzt Wunder. Kosmischer Tipp: Achte bewusst auf deine Bedürfnisse und gönn dir Zeiten der Stille.

Balance und Regeneration für diese Sternzeichen

Für die Jungfrau beginnt mit dem Neumond im eigenen Zeichen eine Phase der ganzheitlichen Regeneration. Am 21. September ist die Balance zwischen Körper und Geist besonders gut zu erreichen. Achtsamkeit, gesunde Routinen und leichte Bewegung helfen dir jetzt dabei, dich wieder in dir selbst zu verankern.

Skorpion-Geborene spüren ab Monatsmitte einen deutlichen Energieanstieg. Mars beschleunigt die Erholung nach intensiven Phasen, während Pluto am 13. September für besonders tiefe Regeneration sorgt. Wichtig: Nach Stressphasen solltest du auch mal bewusst abschalten und deinem Körper Ruhe gönnen – das ist jetzt der Schlüssel zur inneren Stärke.

Einfluss von Saturn und Uranus ist da

Auch der Steinbock profitiert von Saturns Einfluss, der zu strukturiertem Regenerieren anregt. Der 17. September eignet sich besonders gut, um Erholung bewusst zu planen. Sportliche Aktivitäten lassen sich jetzt optimal mit Ruhephasen kombinieren. Ein kluger Ausgleich bringt dir nun neue Stabilität und Kraft.

Der Wassermann erlebt mentale Entspannung durch Uranus – besonders bei kreativen Aktivitäten. Am 22. September bieten sich vor allem Meditation, leichtes Training oder schöpferische Rituale wie Malen und Schreiben zur inneren Balance an. Wenn du dein Gedankenkarussell beruhigen willst, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür.

