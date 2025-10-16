Egal ob Job oder Liebe: Drei Sternzeichen stehen vor Glücks-Wochenende

Dieses Wochenende hält laut Horoskop beste Aussichten bereit! Denn in wenigen Tagen bahnt sich eine regelrechte Glückssträhne an, die von Samstag bis Sonntag (18. bis 19. Oktober) alles möglich macht.

Davon werden aber nicht alle Sternzeichen profitieren. Denn nur drei Sternzeichen ist es vorbehalten, Glück in der Liebe und im Job zu erfahren. Ob auch du dazu gehörst, erfährst du hier.

Sternzeichen Widder vor Glückswochenende

Zu den auserwählten Glückspilzen gehört der Widder. Er erlebt dieses Oktoberwochenende seine besten Tage. Möglich macht’s Planet Jupiter, der dem Feuerzeichen jetzt ordentlich Rückenwind gibt.

+++ Alle Sternzeichen betroffen! Das ist dein Glückstag im Oktober 2025 +++

Besonders rot im Kalender sollte sich das Sternzeichen den Samstag markieren, erlebt es hier seinen absoluten Glückstag. Egal ob neue Projekte oder nächste Schritte in Sachen Beziehung: Der Widder sollte jetzt wagen – um mit der Kraft der Sterne und Planeten an diesem Wochenende so viel wie möglich zu gewinnen.

Löwe mit Energie Boost

Wie das Horoskop orakelt, erlebt auch der Löwe seine beste Zeit überhaupt am nahenden Wochenende. Er bekommt jetzt einen richtigen Energie Boost, der besser nicht ungenutzt bleiben sollte.

+++ Dank Venus, Neptun und Jupiter: Diesen Sternzeichen sind jetzt auf Erfolgskurs +++

Ob im Sport, bei neuen Abenteuern oder in der eigenen Beziehung: Mit seinem Feuer steckt das Sternzeichen alle anderen an – und das hat eine nachhaltige Wirkung. Unterstützung bekommt das Feuerzeichen dabei vom Mars. Glückstag in dieser Oktoberwoche: 18. Oktober.

Waage auf Harmonie-Kurs

Zuguterletzt darf sich auch die Waage auf ein Wochenende voller Glück und Harmonie freuen. Dank Venus steht vor allem der Sonntag im Zeichen von Liebe, Romantik und Harmonie. Endlich kann das Luftzeichen wieder die rosarote Brille aufsetzen!

Dieses Traumwochenende sollte bei dem Sternzeichen nicht ungenutzt bleiben. Top-Tip: Schmieden sie für diese beiden Tage Pläne mit ihrem Partner. Es wird sich nicht nur dieses Wochenende auszahlen!