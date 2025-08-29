Gesundheit! Diese Sternzeichen fühlen sich im September pudelwohl

Mit dem Monatsende sinken auch langsam die Temperaturen und der Sommer neigt sich dem Ende zu. Doch der September hat für manche Sternzeichen eine gesundheitsfördernde Wirkung. Mit sieben Sternzeichen meint es das Horoskop besonders gut, denn mit dem Herbstbeginn steigen ihre Vitalität und ihr Wohlbefinden immens. Diese glücklichen Sternzeichen sollten die Chance jetzt nutzen, um sich körperlich und mental zu stärken.

Das erste Glückskind ist der Widder. Menschen mit diesem Sternzeichen strotzen im September vor Gesundheit – nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Bereits am 1. September hält das Horoskop für den Widder einen regelrechten Energiekick bereit. Mit dem Einfluss des Pluto wird am 24. September zudem die seelische Gesundheit gefördert. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um sich durch Yoga und Meditation zur Ruhe zu bringen.

Stier, Krebs und Löwe: Sterne halten Großes bereit

Durch die Konjunktion des Mondes und des Saturn profitiert auch der Stier. Insbesondere der Saturn hat auf das Sternzeichen eine regenerative Wirkung, die sich bereits am 1. September bemerkbar macht. An diesem Tag erreichen Disziplin und Antrieb einen Höhepunkt, und speziell bei sportlichen Aktivitäten zeigt der Stier jetzt Höchstleistungen. Auch am 26. September hat der Saturn einen positiven Einfluss auf den Stier und unterstützt die Regeneration von Körper und Seele – jetzt ist die perfekte Gelegenheit, alten Ballast hinter sich zu lassen.

++ Warnung vom Auswärtigen Amt! DAS sollten Türkei-Urlauber unbedingt meiden ++

Im September beginnt für das Sternzeichen Krebs ein richtiger Fitnessmonat. Das liegt hauptsächlich am Einfluss von Jupiter und Pluto, die den Krebs im sportlichen Bereich zum Glänzen bringen. Seinen Höhepunkt erreicht dieser Fitnessschub am 24. September. An diesem Tag kommen Mars und Pluto zusammen und verleihen dem Krebs neue Energie und Vitalität.

Sternzeichen: Jungfrau findet neues Gleichgewicht

Das Horoskop hält auch für den Löwen einen Monat voller strotzender Gesundheit bereit. Der Einfluss von Sonne und Mond verleiht dem Sternzeichen am 12. September unglaubliche Vitalität und mentale Stärke, um Herausforderungen zu bewältigen. Diese Energie durch Sonne und Mond zieht sich durch den gesamten September und erreicht insbesondere in der zweiten Monatshälfte ihren Höhepunkt.

++ Lidl-Mitarbeiter zeigt nervige Kunden-Maschen auf – es wird dreist ++

Das Sternzeichen Jungfrau profitiert am Monatsende von der gesundheitsfördernden Kraft der Sterne. Durch den Neumond, der am 21. September den Himmel erstrahlen lässt, wird die Energie der Jungfrau gestärkt. Menschen mit diesem Sternzeichen haben jetzt die Möglichkeit, ihr Gleichgewicht wiederzufinden, um gestärkt in den Herbst zu starten.

Unfallrisiko für den Skorpion

Dank Saturn und Mars verspricht das Horoskop dem Skorpion einen immensen Energieschub. Am 12. und 13. September wirken Pluto und Saturn zusammen und haben einen positiven Einfluss auf die mentale und körperliche Gesundheit des Sternzeichens. Am 22. September erwartet den Skorpion dank des Mars ein zusätzlicher Energieschub – doch sollte man in Sachen Sport vorsichtig sein, denn durch die Kraft des Mars steigt auch das Risiko für einen Unfall.

Auch der Steinbock kann im September von einem Gesundheitsboost profitieren, doch das Sternzeichen muss jetzt handeln und eine disziplinierte Routine aufbauen. Dank des Einflusses des Saturn ist dies der perfekte Zeitpunkt, um ungesunde Routinen hinter sich zu lassen. Die Arbeit des Steinbocks wird sich auszahlen: Am 17. September enthüllt die Konjunktion zwischen Mond und Saturn den Fortschritt, den das Sternzeichen in Sachen Gesundheit erreicht hat.