Zweifel und Konflikte – diese Sternzeichen sollten jetzt an ihre Beziehungen denken

Die große Liebe finden – davon träumen viele Menschen. Neben Gesundheit ist eine stabile Beziehung, in der man sich wohlfühlt und gegenseitig unterstützt, wohl eines der wichtigsten Dinge im Leben. Doch so leicht ist es gar nicht, eine solche zu finden und dann auch noch aufrechtzuerhalten. Oftmals plagen einen Unsicherheiten in der Liebe. Davon können aktuell mehrere Sternzeichen ein Lied singen.

Unser Horoskop erzählt dir, ob dein Sternzeichen dazu gehört und was du gegen diese fiesen Unsicherheiten tun kannst.

Zweifel und Konflikte bringen die Beziehung dieser Sternzeichen ins Wanken

Wie läuft es denn gerade so in deiner Beziehung? Ist alles gut oder überkommen dich immer wieder Zweifel daran, ob der Mensch neben dir, der richtige für dich ist? Das Sternzeichen Stier kämpft aktuell sehr stark mit diesen inneren Zweifeln. Schuld daran sind Mond und Venus. Sie lassen deine eigenen Gefühle plötzlich unklar wirken. Was jetzt hilft? Ruhe bewahren! Vor allem solltest du jetzt keine überstürzten Entscheidungen treffen und deine Beziehung unüberlegt beenden. Nimm dir ein wenig Zeit für dich und versuche, deine Gefühle zu sortieren. Mit ein bisschen Abstand siehst du die Dinge klarer und weißt schon bald genau, was zu tun ist.

++ Bei ihnen läuft’s gerade deutlich besser: Mars und Mond bringen Romantik – diesen Sternzeichen wird’s warm ums Herz ++

Die Venus spielt auch der Waage derzeit übel mit. Das harmoniebedürftige Sternzeichen hat mit ordentlichen Spannungen in der Partnerschaft zu kämpfen. Verschiedene Streitpunkte stehen auf dem Plan, sei es nun Eifersucht oder der Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit. Vor allem sollten Waagen diese Konflikte nicht verdrängen. Offene Gespräche mit dem Partner sind der Schlüssel zu einer harmonischen Beziehung. Aber bedenke: Die Aussprache sollte möglichst ruhig vonstattengehen. Laute Streitereien führen an dieser Stelle nicht zum gewünschten Ergebnis.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch der Wassermann hat Probleme in der Beziehung

Und auch beim Wassermann haben Mond und Venus ihre Finger im Spiel. Die Emotionen dieses Sternzeichens fahren gerade Achterbahn. Und das nicht zu knapp! Die schwankenden Gefühle bergen schnell das Potenzial von Missverständnissen in der Beziehung.

Eine ehrliche und klare Kommunikation könnte dem manchmal etwas ungeduldigen Sternzeichen helfen, Klarheit zu schaffen. Lass dich also nicht von deinen Stimmungsschwankungen treiben, sondern versuche dich zu fokussieren. Dann weißt du schon bald genau, was du fühlst und was du willst.

Welche Sternzeichen im Oktober vor allem auf ihre Gesundheit achten sollten, erfährst du >> hier.