Starbucks-Kunden müssen sich bei Kartenzahlung vorsehen! Es passiert mit einem falschen Klick

Einen Kaffee bitte – und wie viel möchtest du heute drauflegen? Denn vielen ist schon klar, dass es an der Starbucks-Kasse schon lange nicht mehr nur um die Frage, ob man Hafer- oder Kuhmilch möchte, geht.

Auch der Bezahlvorgang bringt Kunden neuerdings ins Grübeln – zumindest, wenn sie mit Karte zahlen. Denn bevor der Zahlungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint auf dem Display die nächste Entscheidung: Und die könnte bei einem falschen Klick, die Kosten nach oben schießen lassen ..

Trinkgeld bei Starbucks? Ein Klick entscheidet

Die Rede ist von der Option, dass man nun Trinkgeld geben kann, wenn man mit Karte zahlt. Die Auswahl ist dabei fix vorgegeben: 7 %, 10 % oder 20 %. Und wer partout keins geben will, kommt damit nicht ganz so leicht davon – er oder sie muss sich durch zwei weitere Fenster tippen, bis endlich das Bezahlen ohne Trinkgeld akzeptiert wird.

Kein großes Ding, klar – aber doch ein Moment, der einen auf eine seltsame Art unter Druck setzt. Schnell fühlt sich das Ganze nicht mehr wie eine nette Geste an, sondern wie ein kleiner moralischer Test.

Ein konkretes Beispiel zeigt, wie sich das auswirkt: Ein Vanilla Latte Grande für 4,89 Euro, dazu zwei große Café Latte à 3,99 Euro – macht zusammen 12,87 Euro. Wer auf dem Display jetzt 7 % Trinkgeld auswählt, legt nochmal 0,90 Euro drauf. Bei 10 % sind es schon 1,29 Euro, bei 20 % sogar 2,57 Euro.

Taktik, um Löhne aufzubessern?

Das mag nicht nach viel klingen – aber in Relation zum Produkt summiert sich der Preis ein paar Getränke dann doch sehr schnell. Und es ist eben nicht der klassische Restaurantmoment mit vollem Service am Platz. Schließlich holen sich Kunden den Kaffee selbst ab, suchen sich ihren Platz selbst – oder verschwinden schon nach wenigen Minuten wieder aus dem Laden.

Doch keine Frage: Der Gedanke an Trinkgeld ist dabei keineswegs unangemessen. Die meisten Starbucks-Angestellten sind freundlich, flink und oft sichtbar gestresst – sie verdienen jede Form der Anerkennung.

Besonders irritierend wirkt dabei laut „faz.de“ der Verdacht, dass hier ein strukturelles Problem durch Technologie kaschiert wird. Es geht womöglich gar nicht in erster Linie um eine Belohnung für die Mitarbeiter – sondern darum, Löhne durch Kundenfreigebigkeit aufzubessern. Eine Praxis, die in den USA längst üblich ist.

Natürlich ist der Gedanke nicht fern: Wer sich einen 5-Euro-Kaffee leisten kann, wird auch 90 Cent Trinkgeld übrig haben. Aber der Punkt ist ein anderer: Trinkgeld war einmal freiwillig. Heute ist es ein Auswahlfeld. Und wer „Nein“ drückt, muss hier eben erst zweimal bestätigen, dass er wirklich, wirklich nichts geben will.