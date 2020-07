Starbucks: Kundin beschwert sich über Verkäufer – doch dann bekommt sie selbst den Shitstorm ab

San Diego. Nach ihrem Besuch bei Starbucks schäumte eine Kundin vor Wut!

In der Starbucks-Filiale in San Diego (USA) hatte sich ein junger Verkäufer geweigert, die Frau zu bedienen – und zwar aus einem einfachen Grund: Sie trug keine Maske und verstieß damit gegen die Richtlinien des Ladens. Doch das wollte die Kundin nicht akzeptieren und postete ein Foto des Starbucks-Mitarbeiters auf Facebook.

Starbucks: Kundin weigert sich, Maske zu tragen – und erntet Spott im Netz

„Triff Lenen von Starbucks, der sich weigerte, mich zu bedienen, weil ich keine Maske trage“, schrieb sie unter das Foto – und schob direkt eine Drohung hinterher: „Nächstes Mal werde ich auf die Polizei warten und eine medizinische Ausnahmebescheinigung mitbringen.“ Doch ihre Aussagen wie „Masken sind dumm, genau wie die Menschen, die sie tragen“ brachten ihr kaum die Unterstützung ein, die sie sich wohl erhofft hatte.

Auch Starbucks hat während der Corona-Pandemie strenge Auflagen zu erfüllen, wie z.B. das Einhalten der Maskenpflicht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Wut der Kundin kann offenbar kaum ein User wirklich nachvollziehen. Über 130.000 Kommentare hat ihr Post bereits erhalten – und von Verständnis liest man darin wenig bis gar nichts.

Wenn du nicht einmal für wenige Minuten in einem Laden eine Maske tragen kannst, dann bist du schwach.

Ich hasse diese ganze Masken-Sache, aber ich gebe dem Jungen an der Theke keine Schuld. Sie müssen den Regeln folgen, die ihnen ihre Vorgesetzten geben.

Er hat die Regeln befolgt. Du offenbar nicht. Er hat das Recht, dir den Dienst zu verweigern. Ich hätte dasselbe getan.

Wenn du aus gesundheitlichen Gründen keine Maske für zehn Minuten tragen kannst, dann musst du nicht in die Starbucks-Filiale gehen. Dafür haben sie einen Drive-Thru.

Wenn ein Unternehmen sagt „Tragt eine Maske“, dann trage eine Maske. Wenn dir das nicht gefällt, hole dir deinen Kaffee woanders.

Du schuldest diesem jungen Mann eine öffentliche Entschuldigung. Du hast seine Rechte mit Füßen getreten und versucht, ihn öffentlich zu beschämen und zu schikanieren.

Neben der Kritik an der Maskenpflicht verärgert die User vor allem die Tatsache, dass die Kundin das Foto des Verkäufers mitsamt der exakten Adresse der Starbucks-Filiale, in der er arbeitet, veröffentlicht hat. „Lenen“, der ihn Wahrheit Lenin Gutierrez heißt, wird in den Kommentaren für seine strenge Durchsetzung der Maskenregelung gefeiert. Die Sympathien gehen sogar so weit, dass für ihn eine Spendenkampagne gestartet wurde.

Unterstützer sammeln rund 90.000 Euro für Verkäufer

Der Erfolg der Kampagne war überwältigend. Bis Mittwochmorgen hatten rund 7500 Personen umgerechnet fast 90.000 Euro gespendet. Das brachte Lenin Gutierrez schließlich dazu, eine Videobotschaft auf Facebook zu posten, in der er sich von ganzem Herzen für die Unterstützung bedankte.

„Es ist schockierend zu sehen, wie etwas, das nur in ein paar Minuten passiert ist, plötzlich so groß wird“, meint der 24-Jährige und fasst die Ereignisse des Vorfalls in der Filiale noch einmal aus seiner Sicht zusammen. Doch dann wird er plötzlich ganz persönlich und offenbart, dass er nur bei Starbucks arbeite, um seinen Traum zu finanzieren, Tänzer zu werden.

Vor der Quarantäne habe er Kindern Tanzunterricht gegeben, doch in Zukunft möchte er sich noch viel mehr seinem Berufswunsch widmen. „Mit dieser Spende kann ich diese Träume wahr werden lassen“, freut sich Gutierrez. (at)