Spritpreis: Hammer an der Zapfsäule – Autofahrer können es kaum fassen

Bei einem aktuellen Blick auf den Spritpreis können Autofahrer kaum glauben, was sie da sehen. Seit Monaten blicken jene, die mit PKW, Motorrad und Co. auf der Straße unterwegs sind mit einem weinenden Auge in Richtung Tankstelle, wenn es mal wieder soweit ist – der Tank ist leer.

Wer regelmäßig mit dem Auto auf den Straßen unterwegs war, dem blieb meisten keine andere Wahl, als die immens hohen Spritpreise in Kauf zu nehmen. Beträge zwischen 1,70 und ortsweise sogar über 1,90 Euro pro Liter wurden in den letzten Monaten zum Normalzustand ernannt. Jetzt folgt der nächste Hammer an den Zapfsäulen.

Spritpreis: So günstig war es zuletzt Ende März

Autofahrer können langsam aufatmen. Nachdem die meisten in den vergangenen Monaten ordentlich Geld an der Tankstellen gelassen haben, werden sich viele über diese Nachricht jetzt freuen: Der Spritpreis fällt und fällt – und das nicht nur für Super E10, sondern auch für Diesel. Bereits die fünfte Woche in Folge geht der Spritpreis nach unten. Ist da nun endlich ein Licht am Ende des Tunnels in Sicht?

Eine Auswertung des ADAC vom 21. November 2023 zeigt: „Für einen Liter Super E10 muss man im bundesweiten Mittel 1,756 Euro bezahlen, das sind 1,1 Cent weniger als in der Vorwoche. Preiswerter als aktuell war Benzin zuletzt Ende März.“ Auch Diesel-Fahrer können sich freuen. Dort ist mit minus 0,8 Cent zwar ein geringerer Rückgang, als bei Super E10 zu verzeichnen, dennoch ist Diesel derzeit gut 1,5 Cent billiger als der Ottokraftstoff.

Autofahrer, die besonders günstig davon kommen wollen, sollten unbedingt abends tanken gehen. Insbesondere zwischen 18 und 19, sowie 21 und 22 Uhr, ist der Spritpreis laut dem ADAC besonders niedrig. Morgens zwischen 7 und 9 Uhr sollte hingegen ein großer Bogen um jede Tankstelle gemacht werden.