So will die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger entlasten

Spritpreis: Der nächste Tank-Schock für Autofahrer – SO kannst du trotzdem sparen

Bald ist Osten! Das heißt, dass es viele mit dem Auto zu den Liebsten zieht – kein schöner Gedanke bei den aktuellen Spritpreisen.

Doch wer schlau tankt, kann an Ostern den hohen Spritpreis vermeiden. So geht’s!

Über Ostern wird der Spritpreis wieder steigen. Doch mit ein paar Tricks lässt sich hier bares Geld sparen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Sven Simon

Spritpreise: Tank-Schock an Ostern? So tankst du günstig

Wie jedes Jahr steigt um die Ostertage die Nachfrage nach Benzin und Diesel – und damit auch der Preis. Soll heißen: Der nächste Spritpreis-Schock für Autofahrer naht! Doch wer sich schlau anstellt, kann auch um die Feiertage sparen. Hier ist der richtige Zeitpunkt entscheidend.

Der beste Zeitraum zum Tanken in der Karwoche ist von Montag bis Mittwoch. Denn ab Gründonnerstag steigen die Preise, das hat das Magazin „Chip“ herausgefunden. Zwischen einem und drei Cent mehr müssen Autofahrer am Osterwochenende zahlen.

Sprit: Nach Ostern sinken die Preise

Doch auch abwarten lohnt sich. Ab Ostersonntag sinken die Preise wieder auf die Höhe vor Ostern. Das zeigt der Trend der letzten Jahre: An Gründonnerstag gehen die Preise hoch, an Ostersonntag runter.

Am besten sollten Autofahrer aber auch auf generelle Spartipps achten. Zum Beispiel lohnt es sich, über Apps die günstigste Tankstelle in der Gegend zu suchen. Auch ist der Sprit in den Abendstunden billiger als morgens.