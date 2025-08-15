Spotify hebt Preise an: Wenn du nicht zustimmst, wird dein Abo gekündigt

Endloses Musik-Streaming wird nun etwas teurer! In vielen Haushalten ist Spotify mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ob sich eine eigene Lieblings-Playlist, Hörbücher oder das neuste Album seines liebsten Künstlers anzuhören – mit der Streamingplattform ist so einiges möglich, um das eigene Musikherz höher schlagen zu lassen.

Doch jetzt müssen Kunden etwas schlucken, denn diese News dürfte einige ganz schön kalt erwischen: Seit dem 14. August gelten bei Spotify nämlich neue Preise für die verschiedenen Abo-Typen. Alle Tarife steigen damit mehrere Euro. Was genau bedeutet das jetzt aber für jeden Einzelnen?

Spotify wird teurer!

Bist du noch Student und möchtest ein Student-Abo abschließen, dann musst du jetzt statt 5,99 Euro einen Euro mehr zahlen. Das Preis-Modell Individual wird zwei Euro teurer – statt 10,99 Euro zahlst du nun 12,99 Euro. Im Duo-Abo sind es jetzt 17,99 Euro im Monat, zuvor zahlten Nutzer 14,99 Euro. Das Family-Abo hat es mit der Preissteigerung am härtesten getroffen: Hier ist der monatliche Betrag von 17,99 Euro auf 21,99 Euro gestiegen.

In einer Mail von Spotify heißt es dazu: „Die Preiserhöhung ist nötig, damit wir unsere Produktangebote und Funktionen weiter kontinuierlich verbessern können.“ Jedoch trifft diese Anpassung nicht alle direkt und sofort.

Das musst du beachten!

Während neue Kunden die neuen Preise bereits seit dem 14. August zahlen müssen, haben Bestandskunden noch bis zum 14. Oktober Zeit, den aktualisierten Preisen zuzustimmen. Bis dahin zahlen sie noch den alten Preis. Stimmen Sie den Änderungen nicht zu, „behält sich Spotify das Recht vor, dein Abo ordentlich zu kündigen“.

Bereits Anfang August machte die News die Runde, dass der Streaming-Riese ab September unter anderem in Europa, Asien und Lateinamerika die Preise anpassen werde (wir berichteten). Nach rund zwei Jahren ohne eine Veränderung merken es die deutschen Nutzer nun aber teilweise deutlich.