Spotify-Kunden wollen Preis-Erhöhung umgehen – diesen Trick sollten sie kennen

Die Musikstreaming-Plattform Spotify erhöht ihre Preise. Rund zwei Jahre nach der letzten Preis-Anpassung müssen Hörer nun wieder mehr Geld blechen, wenn sie ein Abo haben. Bis zu vier Euro mehr im Monat kosten die Premium-Konten bald. Als Grund gibt das Unternehmen Investitionen in Produktinnovation, Audiobibliothek, KI sowie in Features wie Hörbücher oder Playlisten an.

Die neuen Preise gelten für Neukunden bereits ab sofort, Bestandskunden müssen erst ab November mehr zahlen. Doch mit einem Trick kannst du die Preis-Erhöhung ganz einfach umgehen.

Spotify erhöht die Preise

Schon seit einigen Tagen erreichen immer mehr Spotify-Nutzer E-Mails, die auf die erhöhten Preise hinweisen und um die Zustimmung der Kunden bitten. Wer dies bis zum 14. Oktober 2025 nicht tut, der verliert seinen Premium-Tarif und rutscht automatisch in das kostenlose Spotify-Abo ab – mit Werbung. Wer nicht mehr zahlen, aber auch keine Werbung zwischen seinen Streams hören möchte, der kann mit einem einfachen Trick Geld sparen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das sind die neuen monatlichen Preise der Spotify Premium-Tarife:

Einzelpersonen: 12,99 Euro anstatt 10,99 Euro

12,99 Euro anstatt 10,99 Euro Zwei Personen: 17,99 Euro anstatt 14,99 Euro

17,99 Euro anstatt 14,99 Euro Familien (bis zu 6 Konten): 21,99 Euro anstatt 17,99 Euro

21,99 Euro anstatt 17,99 Euro Studenten: 6,99 Euro anstatt 5,99 Euro

Für Bestandskunden – also wirklich nur für bestehende Premium-Nutzer – gibt es weitere neue Abo-Möglichkeiten. Die drei neuen Basic-Abos kosten genauso viel wie die Premium-Variante vor der Preis-Erhöhung und umfassen fast die gleichen Funktionen, wie keine Werbung oder die Offline-Nutzung. Einzig die monatliche Hörbuch-Wiedergabezeit von 12 Stunden fehlt. Wer also hauptsächlich Musik hört, kann mit den Basic-Tarifen einiges an Geld sparen.

+++Entweder Werbung oder Kosten – was Instagram- und Facebook-Nutzer jetzt wissen müssen+++

Das ist die Basic-Alternative

Die Preise für die Basic-Tarife belaufen sich auf 10,99 Euro/Monat für Einzelpersonen, 14,99 Euro/Monat für Duos und 17,99 Euro/Monat für Familien. Studenten können kein Basic-Abo erwerben, bezahlen allerdings bei der Premium-Version immer noch weniger mit 6,99 Euro/Monat.

Und Achtung: Bestandskunden können nur einmal zum Basic-Abo wechseln! Wenn du ihn also kündigst, kannst du nicht wieder zurück, wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet. Bei Familienkonten kann außerdem nur der Hauptnutzer den Tarif ändern. Ob du zum Ändern berechtigt bist, siehst du im Benutzerkonto unter „verfügbare Abos“.

Mehr Nachrichten:

Das Basic-Abo kann also für bestehende Spotify-Nutzer, die das Hörbuch-Feature nicht nutzen, eine clevere Option zum Sparen sein. Wer nicht auf die Hörbücher verzichten möchte, muss wohl oder übel wohl doch mehr für das Abo zahlen oder zu einem anderen Streaming-Dienst wie Amazon Music oder Apple Music wechseln.