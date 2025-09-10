Spotify macht es endlich wahr: „Das Warten hat ein Ende“

Millionen von Menschen nutzen Dienste wie Spotify, um ihre Lieblingssongs jederzeit und überall zu hören. Doch während die Auswahl riesig ist, legen immer mehr Hörerinnen und Hörer auch Wert auf die Klangqualität. Genau hier setzt Spotify mit einer spannenden Neuerung an: Der Streamingdienst hat angekündigt, verlustfreies Audio in sein Premium-Angebot zu integrieren. Damit möchte das Unternehmen seine Nutzerbasis weiter begeistern und den Ansprüchen audiophiler Fans gerecht werden.

Spotify führt diese Neuerung als »Lossless«-Feature ein, das Teil des kostenpflichtigen Premium-Abos sein wird. Kundinnen und Kunden können Songs künftig in beeindruckender Qualität mit 24 Bit/44,1 kHz im FLAC-Format genießen. Voraussetzung dafür sind allerdings kompatible Abspielgeräte, die den FLAC-Standard über Spotify Connect unterstützen. Laut Spotify ermöglicht die neue Funktion, nahezu alle verfügbaren Lieder mit bisher unerreichter Detailtiefe zu erleben.

Spotify erfüllt Nutzerwünsche nach besserem Sound

Die Einführung des Lossless-Features reagiert auf langjährige Wünsche der treuen Community. Vor allem klangbewusste Nutzer hatten sich eine solche Qualität schon lange gewünscht. Spotify selbst nennt »Lossless« eine der mit größter Spannung erwarteten Funktionen und möchte mit diesem Feature neue Standards setzen.

Gustav Gyllenhammar, der als Vizepräsident für Abonnements bei Spotify tätig ist, unterstreicht: „Wir haben uns Zeit genommen, um diese Funktion so zu entwickeln, dass Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Klarheit bei jedem Schritt im Vordergrund stehen.“ Die intensive Entwicklungsarbeit soll sich für Nutzer spürbar in ihrem Hörerlebnis widerspiegeln.

DANN kommt das neue Feature

Spotify plant, das neue Feature bis Ende Oktober in ausgewählten Märkten bereitzustellen, darunter auch Deutschland. Premium-Nutzerinnen und -Nutzer werden benachrichtigt, sobald die Funktion für sie verfügbar ist. Interessant ist, dass Spotify für das neue Angebot keinen zusätzlichen Aufpreis verlangt. Allerdings fällt die Einführung zeitlich mit einer kürzlich verkündeten Preiserhöhung für deutsche Premium-Kunden zusammen. Diese Entscheidung dürfte bei einigen Diskussionen auslösen und wird genau beobachtet.

Mit der Lossless-Option stellt sich Spotify einer starken Konkurrenz. Apple Music bietet bereits seit 2021 Lossless Audio mit dem selbst entwickelten ALAC-Codec (Apple Lossless Audio Codec) an – und das ohne zusätzliche Kosten. Inzwischen hat Apple Music sogar Hi-Resolution Lossless mit bis zu 24 Bit/192 kHz eingeführt.

