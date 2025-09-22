Spotify-Nutzer müssen Preiserhöhung nicht einfach schlucken – ein Klick in den Einstellungen genügt

Streaming-Dienste haben die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, revolutioniert. Millionen Menschen entscheiden sich täglich für Plattformen wie Spotify, um ihre Lieblingssongs, Podcasts und Hörbücher jederzeit und überall zu genießen.

Doch diese Bequemlichkeit gibt’s nicht kostenlos. Im Gegenteil! In den letzten Jahren gingen die Preise kontinuierlich nach oben – so auch jetzt wieder. Spotify dreht aktuell an der Preisschraube. Für Neukunden gelten die angepassten Preise bereits. „Altkunden haben demnächst die Preiserhöhung“, erklärt der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss. Doch es gibt einen Trick, wie die vielen Millionen Kunden des Streaming-Dienstes plötzlich fein raus sind. Perduss erklärt ihn hier in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“.

Spotify erhöht Preise um 17 bis 22 Prozent

Zuletzt hob Spotify im Herbst 2023 die Preise an. Der Einzel-Tarif sprang von 9,99 auf 10,99 Euro, das Duo-Abo kletterte auf 14,99 Euro und das Family-Paket kostete seither 17,99 Euro. Zwei Jahre später greift der Musik-Streaming-Dienst seinen Kunden nun erneut tiefer in die Tasche. Je nach Modell steigen die Preise um 17 bis 22 Prozent:

Individual: 12,99 statt 10,99 Euro

Duo: 17,99 statt 14,99 Euro

Family: 21,99 statt 17,99 Euro

Studenten: 6,99 statt 5,99 Euro

Allerdings gibt es auch eine Anpassung für Sparfüchse. „Wenn du Bestandskunde bei Spotify bist, gibt es ganz neu den Basic-Tarif“, erklärt Ron Perduss. „Der kostet genauso viel wie der alte Premium-Tarif, nämlich 10,99 Euro.“ Mit einem Klick in den Einstellungen ist die Umstellung erledigt. Allerdings gibt es gleich zwei Haken. Der erste: Bei der Basic-Option verzichtet man auf Hörbücher. Der zweite: Diesen Wechsel können nur bestehende Premium-Kunden nutzen, und das auch nur ein Mal.

Das Basic-Abo bietet eine kostengünstige Alternative für alle, die Spotify vor allem für Musik und Podcasts nutzen. Hier zahlen Einzel-, Duo- oder Family-Konten jeweils die bisherigen Preise – jedoch mit der Einschränkung, dass Hörbücher komplett entfallen. Weitere Spar-Tipps für das Streaming gibt Verbraucherschützer Ron Perduss in dem Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

