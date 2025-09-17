Änderung bei Spotify! Diese Abo-Nutzer können jetzt jubeln

Gute Nachrichten für alle Spotify-Nutzer, die kein Abo besitzen: Der Musik-Streaming-Dienst erleichtert das Hören deutlich. Funktionen, die bisher nur in der Desktop-App oder gar nicht verfügbar waren, werden nun auch für Smartphones und Tablets eingeführt.

Spotify macht es damit Non-Premium-Nutzern einfacher, Songs gezielt auszuwählen und Playlists nach Wunsch zu hören. Was genau sich ändert und warum Spotify jetzt die Regeln lockert, liest du hier.

Spotify: Drei neue Funktionen für Nicht-Abonnenten

Spotify hat drei neue Features für Gratis-Nutzer eingeführt:

Mit Pick & Play können Songs direkt in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden – keine Zwangswiedergabe im Zufallsmodus mehr. Dank Search & Play können Nutzer gezielt nach Songs suchen und diese direkt hören, ohne mühsames Herumklicken. Die Funktion Share & Play ermöglicht es, dass Songs direkt abgespielt werden, wenn ein anderer Spotify-Nutzer einen Link teilt.

+++ Spotify macht es offiziell: „Das Warten hat ein Ende“ +++

Werbeunterbrechungen und eine geringere Klangqualität bleiben jedoch laut „Bild“ bestehen. Wer diese Einschränkungen vermeiden möchte, muss weiterhin auf ein Abo zurückgreifen.

Konkurrenz treibt Spotify zu Verbesserungen

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Spotify: „Wir führen weltweit Updates ein, die das kostenlose Hören, Verbinden und Teilen von Musik einfacher (und unterhaltsamer) machen als je zuvor.“

+++ Spotify hebt Preise an: Wenn du nicht reagiers, verlierst du dein Abo +++

Hinter den Neuerungen könnten aber auch der zunehmende Wettbewerbsdruck durch Plattformen wie YouTube Music oder Apple Music stehen. Immer mehr Anbieter locken mit attraktiven Angeboten für kostenlose Nutzer – Spotify bleibt also gefordert, sein Angebot laufend anzupassen.

Noch mehr News für dich:

Die Änderungen sollen dazu beitragen, sowohl Musikerlebnisse zu verbessern als auch langfristig neue Premium-Abonnenten für Spotify zu gewinnen. Die neuen Funktionen für Nicht-Abonnenten sind ein klarer Schritt in diese Richtung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.