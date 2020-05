Spaziergänger bemerken Kamera im Wald: Nicht zu glauben, was die Polizei auf der Speicherkarte findet

Spaziergänger haben eine Kamera in einem Wald gefunden. Was Polizisten später auf der Speicherkarte entdeckten, ist unglaublich. (Symbolbild)

Wildpinkeln ist zwar verboten, doch nur weil zwei Spaziergänger in einem Wald pinkelten, haben sie dort eine Kamera gefunden.

Das Gerät war mitten im Wald installiert, weshalb die beiden Männer schließlich die Polizei riefen.

Spaziergänger bemerken Kamera im Wald

Die beiden Spaziergänger waren in einem Wald bei Bad Nauheim in Hessen unterwegs und wollten an dem Waldweg „An den drei Waldteichen“ nur eine kurze Pinkelpause einlegen. Sie stellten sich zwischen zwei abgeholzte Baumstämme, dann fielen ihre Blicke plötzlich in eine Wildtierkamera. Darüber berichtet der „Express“.

Merkwürdigerweise war die Kamera genau auf sie gerichtet. War es ein Zufall? Hatte tatsächlich jemand das Gerät dort aufgestellt, um Aufnahmen von wilden Tieren zu machen? Den Spaziergängern kam ihre Entdeckung verdächtig vor. Also alarmierten sie die Polizei.

Polizisten durchschauten daraufhin die Speicherkarte der Kamera und machten einen unfassbaren Fund: Statt Aufnahmen von Wildtieren hatte die Kamera Menschen beim Pinkeln gefilmt.

---------------------------

Mehr News:

München: Mann erhält Brief vom Amt – als er ihn öffnet, ist er schockiert

DHL: Kunden können es kaum fassen – die Pakete werden ...

Rewe: Kundin läuft SO durch Supermarkt – das sollte sie bitter bereuen

McDonald's: Frau bittet um Happy-Meal-Tüten – unglaublich, was sie damit anstellen will

---------------------------

Polizei bittet um Hinweise

Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen und auch nach Opfern der Tat. Da eine Aufnahme vom 17. April, 17.17 Uhr und eine weitere Aufnahme vom 18. April, 14.22 Uhr stammt, sollen sich Personen bei der Polizei melden, die sich zu den Zeiten an dem besagten Waldstück aufhielten. Die Polizei bittet um eine telefonische Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06031 - 6010.

Sie sucht insbesondere nach zwei Personen:

Eine Frau mit etwa schulterlangen, braunen Haaren, welche ein lilafarbenes Oberteil und eine Sonnenbrille trug

Ein Mann mit auffälligen rot-weißen Nike-Sportschuhen

Wie der Express schreibt, wurde ein Tatverdächtiger zwar bereits ermittelt, dennoch dürfte die Polizei auf Hinweise von Zeugen oder Opfern angewiesen sein. (nk)