Bezahlmethode wird bald gestrichen – das betrifft auch Sparkassen-Kunden

Lange dauert es nicht mehr … Nachdem die verschiedenen Banken und Sparkassen bereits die Giropay-App und den mobilen Zahlungsdienst „Kwitt“ eingestellt und letzteren durch „Wero“ ersetzt haben (>>hier mehr dazu), muss jetzt auch eine weitere Bezahlmethode dran glauben.

+++ Hier mehr zu der neuen Bezahloption: Sparkasse streicht Bezahlmethode – Kunden haben nicht mehr viel Zeit +++

Grund dafür ist eine Entscheidung der Deutschen Bank und der Deutschen Kreditwirtschaft, die die Sparkasse wie auch alle anderen Geldinstitute betrifft. Deren Kunden müssen sich bald umstellen.

Sparkassen-Kunden verlieren Bezahlmethode

Ab Ende 2027 wird das Einzugsverfahren für inländische Schecks nicht weiter unterstützt, kündigen die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Kreditwirtschaft an. Offenbar werde dieser Service kaum noch genutzt, der Scheck sei als Bezahlform veraltet und aufgrund des notwendigen Papiers zudem zu teuer in der Handhabung.

Auch interessant: Kunden von Sparkasse, ING, Volksbank & Co. haben plötzlich die Wahl – „Das Ende von Paypal?“

2024 seien lediglich zwei Millionen Transaktionen mit Schecks ausgeführt worden, was einem Anteil von 0,01 Prozent an allen bargeldlosen Zahlungen gleichkommt. Zudem gibt es genügend Alternativen wie die SEPA-Überweisung oder auch die neue SEPA-Echtzeitüberweisung. Darum sieht die Deutsche Bundesbank keinen Grund mehr darin, das veraltete Papier-Scheck-Format weiterzuführen.

Sparkassen- und Bankkunden müssen umdenken

Die Einstellung des Scheineinzugsverfahrens kommt zeitgleich mit der Abschaltung des automatisierten Scheckinkassos im Internetbankenverkehr. Viele Banken und Sparkassen haben diesen Service bereits abgeschafft.

Mehr Themen:

Wer nach wie vor auf Schecks setzt, sollte eine Umstellung auf alternative Zahlungsmethoden prüfen, empfiehlt die Deutsche Bundesbank Unternehmen und Organisationen, die Kunden bei den verschiedenen Sparkassen und Banken sind.