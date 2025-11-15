Kunden von Sparkasse & Co. verlieren bares Geld – was Experten jetzt raten

Der Leitzins fällt – und so gehen auch die Zinsen für die Anleger in Deutschland immer weiter runter. Keine 1,5 Prozent Zinsen bekommt man im Schnitt für sein Tagesgeld. Und weil gleichzeitig die Inflation steigt, ist die klassische Anlage für die Kunden von Sparkasse, ING & Co derzeit ein Minusgeschäft.

Die Kunden der Sparkasse und anderen Banken verlieren durch das Anlegen bares Geld. Das muss aber nicht sein. Experten des Vergleichsportals „Tagesgeldvergleich.net“ haben wichtige Ratschläge für Einleger.

Sparkasse & Co: Tagesgeld wird zum Minusgeschäft

Sparen ist wichtig – schließlich will man in schlechten Zeiten oder bei unerwarteten Ausgaben nicht gleich in Not geraten. Umso ärgerlicher, wenn die Anlage zum Minusgeschäft wird. So ist es jedoch aktuell. Bei einer Inflationsrate von 2,3 Prozent, durchschnittlichen Tagesgeldzinsen aber von nur 1,28 Prozent bleibt unter dem Strich eine rote Zahl (hier mehr dazu). Beim Festgeld wird die Anlage derzeit immer mehr zum Nullsummenspiel. Dabei soll Geld beim Sparen doch wachsen. Geht das jetzt nicht mehr? Doch, sagen die Experten von „Tagesgeldvergleich.net“.

Knapp 3.000 Milliarden Euro liegen in Deutschland als Spareinlage herum. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Spareinlagen laut EZB-Daten im September um 3,06 Prozent gestiegen. Das wiederum ist weniger als im August (3,32 Prozent). Nach der Zinswende hatten die deutschen Sparer noch vorrangig auf Festgeld von 1-2 Jahren gesetzt, inzwischen wird wieder mehr in Tagesgeldanlagen investiert (+8 Prozent zu September 2024). Doch das bringt bei der aktuellen Inflation kaum etwas.

Aktien und ETFs bringen Abhilfe

Die Experten prognostizieren: „Sollten weiterhin die nominalen Zinsen nicht ausreichen, um die Inflation zu deckeln, erleiden Sparern laut unserer Hochrechnung allein im Jahr 2025 ein Pro-Kopf-Kaufkraftverlust von rund -472,99 Euro in Deutschland.“ Nicht schön. Aber änderbar! Um ihre Einlagen vor der Inflation zu schützen, sollten Sparer ihr Kapital möglichst in attraktiv verzinste Spareinlagen legen oder/und alternativ Aktien und ETFs in ihre Vermögensbildung einbinden, einfach weil die langfristige Rendite in der Regel weit über den Zinsen von Spareinlagen liegt.

Daniel Franke, Betreiber von Tagesgeldvergleich.net, rechnet vor: „Hätte ein Sparer vor 20 Jahren exakt 100 Euro in ein klassisches Sparprodukt deutscher Banken angelegt, läge deren reale Kaufkraft heute bei 78,89 Euro – entsprechend wäre dies ein Verlust von 21,11 Prozent. Hätte der Sparer stattdessen den gleichen Betrag in den S&P 500 angelegt, stünde ihm heute eine reale Kaufkraft von 403,82 Euro zur Verfügung, was einem Zuwachs von 303,82 Prozent entspricht.“ Also: Damit das Geld nicht auf einem Konto bei Sparkasse & Co. versauert, lieber mal ein Depot eröffnen.