Große Änderung bei Sparkasse, Volksbank und Co. – SIE haften bei Fehlern

Mal ehrlich: Wer heute Geld bei der Sparkasse, Volksbank & Co. überweist, braucht oft eins – Geduld. Zwar ist vieles schon digital, aber das Geld kommt manchmal erst nach ein, zwei Tagen an. Und das auch nur an Werktagen.

Kein Wunder, dass viele die Änderung ab dem 9. Oktober herbeisehnen – doch jeder weiß, dass Veränderungen oft auch Fehler mit sich bringen. Immerhin müssen sich die Kunden von Sparkasse, Volksbank & Co. erst einmal umstellen. Doch wer haftet dann?

Sparkasse, Volksbank & Co.: Veränderung bei der Echtzeitüberweisung – ab Oktober

Doch erstmal von vorne: Ab dem 9. Oktober 2025 wird Überweisen in der EU endlich richtig schnell. Dann greift nämlich eine neue EU-Verordnung, die festlegt: Jede Bank muss es ermöglichen, Geld in nur zehn Sekunden zu überweisen – und das 24/7. Also auch abends, am Wochenende oder an Feiertagen. Gleichzeitig darf diese schnelle Überweisung laut „wa.de“ nicht teurer sein als die normale Standardüberweisung, die bei vielen Banken ohnehin kostenlos ist.

++ Auch interessant: Sparkasse, Volksbank & Co.: Kunden schauen auf den Kontoauszug – sie trifft der Schlag ++

Die neue Regelung gilt für alle Banken und Sparkassen, die Überweisungen in Euro anbieten – und zwar in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein. Für Banken, die auch mit anderen Währungen arbeiten, gilt eine verlängerte Übergangsfrist bis Juli 2027.

Bank haftet bei Fehlern

Doch es geht nicht nur um Schnelligkeit – auch das Thema Sicherheit bekommt ein Upgrade. Bisher war’s oft so: Wenn du dich bei der IBAN vertippst oder den Namen falsch schreibst, kann das Geld auf einem falschen Konto landen. Ist die Überweisung erst mal raus, gibt’s meist kein Zurück mehr. Ab Oktober 2025 soll genau das verhindert werden.

Künftig müssen Banken nämlich prüfen, ob der Name des Empfängers überhaupt zur eingegebenen IBAN passt. Stimmt etwas nicht, bekommst du direkt eine Warnung – noch bevor du auf „Senden“ klickst. Das schützt dich vor teuren Fehlern. Und falls deine Bank diesen Abgleich nicht macht und es passiert doch ein Fehler? Dann haftet die Bank und muss dir dein Geld vollständig zurückerstatten – so, als hätte die Überweisung nie stattgefunden.

PayPal als Auslöser? Was steckt dahinter?

Die EU-Verordnung, offiziell als (EU) 2024/886 verabschiedet, ist seit April 2025 gültig. Banken haben aber eine Übergangszeit von 18 Monaten, um sich technisch darauf einzustellen. Spätestens im Herbst 2025 soll das neue System bei allen etabliert sein – mit klaren Regeln, auch zum Kundenschutz.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Warum das Ganze? Ganz einfach: Die EU will, dass klassische Banken wieder konkurrenzfähig zu Zahlungsdiensten wie PayPal oder Klarna werden. Diese Anbieter bieten schon lange blitzschnelle Transaktionen, teils mit Käuferschutz und Zusatzfunktionen. Laut der EHI-Studie „Online-Payment 2025“ ist PayPal mit über 28 % Umsatzanteil Marktführer im deutschen E-Commerce. Klar, dass die EU da nachziehen will – nur eben über die Banken selbst.

Mehr News:

Für dich als Kunde bedeutet das: Weniger warten. Mehr Kontrolle. Mehr Sicherheit. Du kannst bald zu jeder Tageszeit Geld überweisen – in Sekundenschnelle. Und du bekommst eine zusätzliche Sicherheitsebene, damit dein Geld auch wirklich beim richtigen Empfänger landet.