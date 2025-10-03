Sparkasse und Volksbank drohen Kunden mit Kündigung – wegen neuer Überweisungs-Regel

Kunden der Sparkasse und der Volksbank erhalten momentan Briefe, die sie erst einmal innehalten lassen. In diesen fordern die Banken eine Zustimmung aufgrund einer neuen Überweisungsregel ein. Wer diese nicht erteilt, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen – die Banken drohen sogar mit einer möglichen Kündigung.

Die deutschen Banken führen ab Donnerstag (9. Oktober) ein neues Sicherheitssystem bei SEPA-Überweisungen ein. Dieses neue System soll in Zukunft Betrugsversuche sowie Fehler bei Überweisungen verhindern. Künftig überprüft das Sicherheitssystem bei Überweisungen automatisch, ob der angegebene Name des Empfängers auch zur verwendeten IBAN passt.

Neues Überweisungs-Regel nutzt das Ampelsystem

Die Kontrolle funktioniert mit einem Ampelsystem. Wenn der Name und die Kontodetails übereinstimmen, leuchtet die Anzeige grün. Gibt es kleine Diskrepanzen, wird die Anzeige gelb. Bei Widersprüchen oder unvollständigen Angaben leuchtet ein rotes Warnsignal. Kunden können bei einer roten Anzeige zwar trotzdem eine Überweisung durchführen, gehen jedoch ein erhebliches Risiko ein. Falls das Geld bei einer falschen Person landet, gibt es nämlich keine Garantie auf eine Rückzahlung.

Kunden der Sparkasse und der Volksbank werden aktuell schriftlich über das neue Sicherheitssystem informiert, wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet. In den Briefen fordern die Banken die Zustimmung zu den neuen Regeln spätestens bis Sonntag (5. Oktober). Falls diese nicht erteilt wird, sollen drastische Konsequenzen folgen – das schreiben zumindest die Banken in ihren Mitteilungen.

Volksbank und Sparkasse drohen mit bevorstehenden Kündigungen

Die Volksbank erklärt etwa: „Ohne Ihre Zustimmung zu den neuen Bedingungen ist eine Nutzung Ihres Kontos/Ihrer Konten ab dem 6. Oktober 2025 nicht mehr möglich.“ Auch die Sparkasse droht mit einer Beendigung der Geschäftsbeziehungen, falls der Kunde der neuen Regelung nicht zustimmt.

Kunden brauchen sich jedoch nicht allzu große Sorgen wegen dieser Drohungen zu machen. Experten von „inside-digital.de“ beruhigen die Kunden der Sparkasse und Volksbank: Eine sofortige Kündigung des Kontos sei sehr unwahrscheinlich. Stattdessen wird erwartet, dass die Banken versuchen, durch Rückfragen oder Beratungsgespräche die erforderliche Zustimmung einzuholen.

Die verschiedenen Banken gehen mit der bevorstehenden Überweisungsregel jedoch auffallend unterschiedlich um. Wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet, verzichtet die Deutsche Bank sogar gänzlich auf ein Zustimmungsverfahren. Gegenüber dem „Handelsblatt“ erklärt die Deutsche Bank, dass sie eine Einwilligung für überflüssig hält. Immerhin ist das neue Sicherheitssystem eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme.