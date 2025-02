Sparkasse, Volksbank und Co.: Änderung bei Überweisung! Es betrifft alle Kunden

Die Technik rund um das Online-Banking bei Sparkasse, Volksbank und anderen Geldinstituten bietet immer mehr Möglichkeiten – aber gleichzeitig auch immer neue Risiken.

So können Bank-Kunden seit Januar 2025 mittels Echtzeit-Überweisung innerhalb von Sekunden Geldbeträge loswerden, was besonders für Betrüger eine willkommene Änderung ist. Gleichzeitig arbeiten die Banken allerdings auch schon an einer Lösung, um die Sicherheit bei diesen Überweisungen zu erhöhen.

Sparkasse und Co.: Das ändert sich bei Überweisungen

Lange kosteten Echtzeit-Überweisungen bei der Sparkasse und anderen Geldunternehmen Gebühren, seit einigen Wochen ist die Prozedur kostenlos. Doch Verbraucher sollten diese Funktion trotzdem vorsichtig nutzen, lässt sich eine einmal in Gang gebrachte Überweisung nicht mehr stoppen. So ergibt sich ein besonders großes Risiko hinsichtlich Phishing-Kriminellen. Doch auch abgesehen davon kann es ärgerlich sein, wenn durch einen Zahlendreher Geld an der falschen Adresse landet.

Laut Verbraucherzentrale Niedersachsen arbeite man aber bereits an einer Sicherheitsmaßnahme, um fehlgeleitete Überweisungen zu verhindern. Bevor eine Überweisung final umgesetzt wird, ist ein Abgleich von der Kontonummer und dem dazugehörigen IBAN-Empfängernamen vorgesehen. Konkret müssen Banken ihren Kunden dann anbieten zu überprüfen, ob die genannten Daten übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, erhält der Bank-Kunde eine Warnung, bevor die Überweisung getätigt wird.

Sparkasse und Co.: Änderung dauert noch einige Monate

Aktuell und für die nächsten Monate sollten Online-Banking-Kunden aber besondere Vorsicht walten lassen. Die Änderung tritt erst ab dem 9. Oktober 2025 in Kraft.

Doch auch, wenn die Sicherheitsmaßnahme offiziell ist, raten Verbraucherschützer Bank-Kunden, sich zusätzlich weiterhin abzusichern – zum Beispiel mittels eines Höchstbetrags für Online-Überweisungen in Echtzeit.